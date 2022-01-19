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Невдало пірнув в ополонку. На Київщині Водохреще закінчилося трагедією (фото)

Інна Собора
19 січня, 17:19
Чоловік занурився під воду, але не зміг самостійно вибратися із крижаної пастки

Чоловік потонув на Водохреще. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Київській області під час купання на Водохреще потонув чоловік. Нещастя сталося у селі Крушинка Глевахівської ОТГ.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

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Подробиці

19 січня о 12:32 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що у селі Крушинка на ставку Шкільний під час занурення в ополонку не піднявся на поверхню чоловік.

На місце прибули п'ять водолазів ДСНС. Тіло чоловіка вдалося знайти о 15:13. Його дістали з води та передали працівникам поліції.

Загиблому було 53 роки.

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Місце події. Фото: ДСНС

НП в Києві

У столиці на Водохреще на Оболонській набережній сталася бійка. Кілька чоловіків влаштували конфлікт просто під молитву священника.

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Через що почалась бійка, поки не відомо. На відео видно, як одного з чоловіків вдарили і він впав на землю під час молитви священника біля ополонки. На місці були і поліція, і медики.

Які правила слід пам'ятати на Водохреще

  • Купайтеся в заздалегідь визначених місцях, які обладнані і де чергуватимуть рятувальники та медики.
  • Перед зануренням у ополонку необхідно розігріти тіло, адже температура води значно нижча за температуру тіла.
  • Безпечне перебування у крижаній воді – 3-5 секунд.
  • Після купання слід зняти мокрий одяг, швидко розтертись рушником та одягнутися. Це зменшить навантаження від холоду. Одяг та взуття мають бути сухими.
  • Теплий напій допоможе зігрітися після крижаної води.

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