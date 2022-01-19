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Как безопасно окунуться в прорубь на Крещение: показывают спасатели (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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19 января, 06:30
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Следует соблюдать элементарные правила, чтобы не навредить себе и своему организму
Нырнуть в прорубь могут все, у кого нет противопоказаний.
Нырнуть в прорубь могут все, у кого нет противопоказаний. / Фото: Коллаж: Сегодня

Спасатели рекомендуют перед Крещением тем, кто хочет окунуться в прорубь, быть подготовлены и следовать указаниям и рекомендациям, которые нужно выполнять во время купания.

Видео с такими рекомендациями в своем YouTube разместило Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

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Какие правила нужно помнить

  • Купайтесь в заранее определенных местах, которые оборудованы и где будут дежурить спасатели и медики.
  • Перед погружением в прорубь необходимо разогреть тело, ведь температура воды значительно ниже температуры тела.
  • Безопасное пребывание в ледяной воде – 3-5 секунд.
  • После купания следует снять мокрую одежду, быстро растереться полотенцем и одеться. Это уменьшит нагрузку от холода. Одежда и обувь должны быть сухими.
  • Теплый напиток поможет согреться после ледяной воды.

Кому нельзя нырять

В Минздраве рекомендуют, что перед тем, как начать плановую закалку организма или разово нырнуть в прорубь, необходимо обязательно посоветоваться с врачом, так как зимнее плавание может вызвать проблемы со здоровьем.

Не ныряйте в прорубь, если у вас:

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  • воспалительные процессы носоглотки и придаточных пазух носа, среднего уха (отиты),
  • заболевания сердечно-сосудистой системы (врожденные и приобретенные пороки сердца, ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии, перенесенный инфаркт миокарда, тяжелый коронаросклероз, гипертоническая болезнь ІІ и ІІІ стадии),
  • болезни центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа, выраженный склероз сосудов головного мозга, энцефалит, арахноидит),
  • заболевания периферической нервной системы (невриты и полиневриты),
  • заболевания эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз),
  • болезни органов зрения (глаукома, конъюнктивит),
  • болезни органов дыхания (туберкулез легких – активный и в стадии осложнений, воспаление легких, бронхиальная астма, эмфизема),
  • заболевания мочеполовой системы (нефрит, цистит, аднексит, простатит),
  • заболевания желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит),
  • кожно-венерические заболевания,
  • наличие больших послеожоговых рубцов.

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