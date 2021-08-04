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Никакого шантажа не будет: Кулеба и Ермак в США начали готовить визит Зеленского

4 августа, 09:45

Сергей Мартынец

Зеленский будет вторым после Меркель европейским лидером, который прилетит в США по приглашению Байдена

Андрей Ермак и Дмитрий Кулеба уже в Вашингтоне. Коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак прибыли в США и начали подготовку визита главы государства Владимира Зеленского в Вашингтон. Украинские переговорщики уверяют – не будет шантажа со стороны американцев или разговоров на повышенных тонах.

Об этом сообщил в Facebook глава МИД Украины.

"Сегодня мы с Андреем Ермаком в Вашингтоне для подготовки первого официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон по приглашению президента США Джозефа Байдена, который состоится уже 30 августа", – написал он.

По его словам, запланированы встречи с советником американского президента по нацбезопасности Джейкобом Салливаном, госсекретарем Энтони Блинкеном, сенаторами и американскими аналитиками.

Разговор Зеленского и Байдена будет спокойным

Кулеба отметил, что Зеленский будет вторым после Меркель европейским лидером, который прилетит в США по приглашению Байдена.

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"У президентов есть ряд крупных тем. Но какими бы они ни были, не будет никаких "повышенных тонов" или какого-то шантажа. Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства. Важно, что президент поедет в США в сильной позиции, сразу после самого масштабного в истории Украины международного события – учредительного саммита "Крымской платформы", на который в Киев приедут более трех десятков наших партнеров, в т.ч. высокая делегация из США", – написал глава МИДа.

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский отреагировал на приглашение посетить Вашингтон. Президент Украины перечислил основные темы, которые рассчитывает обсудить с американским коллегой.

Тем временем в Конгрессе США уже попросили Байдена изменить дату визита Зеленского, поскольку американские депутаты будут на каникулах до 20 сентября.

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Источник: Сегодня

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