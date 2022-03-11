Николаев обстреливают из РСЗО: горят жилые дома (видео)

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Российские оккупанты обстреливают Николаев из реактивных систем залпового огня.

Об этом у себя на странице Telegram написал блогер и журналист Андрей Луганский.

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Видео обстрелов

По его словам, снова горят жилые дома. Также есть информация о попадании в один из супермаркетов.

Что происходило в Николаеве

10 марта в Николаеве ВСУ заняли часть населенных пунктов вблизи города. Однако оккупанты обстреляли блокпосты, есть потери.

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По словам главы Николаевской ВГА Виталия Кима, ВСУ "прилично отработали" ночью, авиация разбомбила подходящую колонну поставки. Разбили часть танков и позиций РФ, что и помогло продвинуться вперед.

Напомним, в Министерстве обороны Украины заявили, что российские оккупанты пытаются восстановить пути логистического обеспечения собственных подразделений.

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