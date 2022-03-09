"Красавчик, приехал на передовую": Вакарчук прибыл на подмогу Николаеву (видео)

Певец морально поддержит военных и раненых

Святослав Вакарчук и Виталий Ким / Фото: Коллаж: Сегодня

Известный певец Святослав Вакарчук, который недавно вступил в ряды Львовской теробороны, приехал в Николаев. Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Сегодня к нам заглянул гость, чтобы морально нас поддержать. Но мы ему дали автомат, и он идет на передовую", — сказал Ким и показал в кадре Вакарчука.

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"Всем привет, слава Украине! Большая честь знать этого голливудского актера. Говорят, что Чак Норрис звонит вам за советами", — пошутил Вакарчук.

Он отметил, что Николаев — это не просто город-герой, а один из самых смелых городов мира.

"Большая честь быть здесь и поддерживать всех. Правда за нами, мы победим!" — сказал Вакарчук.

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Как рассказал Виталий Ким, Вакарчук поездит по городу, поддержит морально военных и раненых.

"Молодец, красавчик, приехал на передовую!" — отметил он.

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