"Красавчик, приехал на передовую": Вакарчук прибыл на подмогу Николаеву (видео)

Известный певец Святослав Вакарчук, который недавно вступил в ряды Львовской теробороны, приехал в Николаев. Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Сегодня к нам заглянул гость, чтобы морально нас поддержать. Но мы ему дали автомат, и он идет на передовую", — сказал Ким и показал в кадре Вакарчука.
"Всем привет, слава Украине! Большая честь знать этого голливудского актера. Говорят, что Чак Норрис звонит вам за советами", — пошутил Вакарчук.
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Он отметил, что Николаев — это не просто город-герой, а один из самых смелых городов мира.
"Большая честь быть здесь и поддерживать всех. Правда за нами, мы победим!" — сказал Вакарчук.
Как рассказал Виталий Ким, Вакарчук поездит по городу, поддержит морально военных и раненых.
"Молодец, красавчик, приехал на передовую!" — отметил он.
Война в Украине 9 марта
- Украинские защитники уже четырнадцатый день отражают атаки российских оккупантов. Пока войскам РФ прогнозируют позорный конец "операции в Украине", как ее называют оккупанты, всей стране-агрессору грозит дефолт.
- Тем не менее военные продолжают обстреливать и убивать мирных украинцев. Под очередной авиаудар снова попала Ахтырка Сумской области – некоторые здания буквально снесли бомбами с лица земли.
- Силы ВСУ уничтожили вражескую базу в районе поселка Дергачи, из которой обстреливали городские районы Харькова. По словам главы ОВА Олега Синегубова, оккупанты отступили в Россию через границу.
- Из-за российских оккупантов Чернобыльская атомная электростанция осталась полностью без электроснабжения.
- Российские военные, которые попадают в плен, начали признаваться в намерениях захватить города в Украине. Один из них рассказал, что ехал не на учения, а на войну в Украину.
- Тем временем ЧАЭС обесточена: через 48 часов может вырваться радиация – об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.