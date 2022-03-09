"Красунчик, приїхав на передову": Вакарчук прибув на допомогу Миколаєву (відео)

Співак морально підтримає військових та поранених

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Відомий співак Святослав Вакарчук, який нещодавно вступив до лав Львівської тероборони, приїхав до Миколаєва. Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Сьогодні до нас заглянув гість, щоб морально нас підтримати. Але ми йому дали автомат, і він іде на передову". — сказав Кім і показав у кадрі Вакарчука.

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"Всім привіт, слава Україні! Велика честь знати цього голлівудського актора. Кажуть, що Чак Норріс дзвонить вам за порадами", — пожартував Вакарчук.

Він зазначив, що Миколаїв — це не просто місто-герой, а одне з найсміливіших міст світу.

"Велика честь бути тут і підтримувати всіх. Правда за нами, ми переможемо!" – сказав Вакарчук.

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Як розповів Віталій Кім, Вакарчук поїздить містом, підтримає морально військових та поранених.

"Молодець, красунчик, приїхав на передову!" — зазначив він.

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