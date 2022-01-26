Новая волна кибератак? Хакеры взломали сайт Украины

Сайт Украины взломали хакеры / Фото: Коллаж: Сегодня

Хакеры совершили кибератаку на сайт Ukraine.ua, который ведет Министерство иностранных дел. В результате интернет-ресурс в течение нескольких часов был недоступен для пользователей.

Об этом сообщили в МИД.

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По состоянию на 13:00 доступ к сайту возобновлен, но работы еще продолжаются. Специалисты МИД Украины пытаются полностью восстановить стабильную работу сайта. В ближайшее время еще возможны временные проблемы с доступом к ресурсу.

Ukraine.ua – это официальный сайт Украины, который находится в ведении Министерства иностранных дел Украины и Украинского института.

Что известно про атаки

В ночь с 13 на 14 января хакеры начали массовую кибератаку на веб-сайты государственных структур Украины. Всего пострадали около 70 сайтов. Правоохранители уже начали расследование, а в Минкульте рассказали, что за атаками стоит Россия.

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