Атака на украинские сайты оказалась серьезной. Чем она отличается от других

Сейчас ведутся работы по устранению неисправности, а также работают СБУ и Киберполиция

В Украине хакеры взломали сайты. Фото: коллаж "Сегодня"

Масштабная атака хакеров на сайты государственных органов Украины оказалась намного серьезнее и технически совершеннее по сравнению со сбоем в июле прошлого года.

Об этом "Сегодня" сообщили правоохранители.

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Подробности

Как нам стало известно, если сравнивать сбой в работе сайтов госучреждений в июле прошлого года и нынешнюю атаку, то можно сказать, что атака 14 января намного серьезнее и технически совершеннее.

"Если говорить на языке "киберов", то в прошлом году злоумышленники ломали "железо", а сейчас полезли через программу, наполняя сайт своей информацией", – рассказали нам правоохранители.

Что произошло

В ночь с 13 на 14 января 2022 хакеры совершили массовую кибератаку на веб-сайты государственных структур Украины. Сейчас ведутся работы по устранению неисправности, а также работают СБУ и Киберполиция.

Утром 14 января не открываются сайты:

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Кабмина,

МИД Украины,

ГСЧС Украины,

МОН Украины,

Минспорта,

Минэнерго,

Минагрополитики

"Дії".

Угрозы хакеров

На сайтах МОН, Министерства иностранных дел и Министерства аграрной политики злоумышленники разместили такие сообщения:

"Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН, за УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли", – написано в сообщении.

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