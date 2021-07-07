Версія українською
$ 27,25
32,26

Новая волна заболеваемости начнется этим летом: из каких регионов может начаться вспышка COVID-19?

7 июля, 06:04

Виталий Андроник

Новая волна начнется не осенью. Вполне вероятно, что рост заболеваемости начнется уже в июле из-за дельта-варианта коронавируса, обнаруженный в Украине

"Дельта" -варианте коронавируса уже в Украине. Штамм "Дельта" агрессивнее, чем предыдущие варианты, вдвое чаще приводит к госпитализации и в полтора раза чаще – к реанимации.

Украину новая волна заболеваемости может накрыть этим летом. В конце июля-августе дельта-вариант может достаточно распространиться, чтобы привести к новой вспышке в Украине.

С сентября заболеваемость только ухудшится. В школы, детсады вернутся ребята, которые являются основными бессимптомными переносчиками вируса. В университеты со всей страны съедутся студенты, что тоже повлияет на заболеваемость в стране.

Откуда начнется вспышка новой волны заболеваемости, разбирался "Сегодня".

В каких регионах может произойти вспышка?

Донецкая и Луганская области. Вероятность, что вспышка начнется с этих регионов, сейчас очень высокая, потому что они граничат с Россией. В РФ в данный момент катастрофическая ситуация с заболеваемостью и смертностью из-за варианта "Дельта". К тому же на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей вообще неконтролируемая и неизвестна ситуация с заболеваемостью, а вакцинация там не проводится. К тому же, население ездит как в РФ, так и на неоккупированную территории Донецкой, Луганской и остальные области, распространяя опасный штамм.

Пока заболеваемость в этих регионах не слишком отличается. Однако если взять отдельные населенные пункты, то в Покровске уже занято более 94% реанимационных коек, в Краматорске – 60%. Это может говорить, что люди обращаются в больницу на поздних этапах болезни, потому что свободных мест с аппаратами ИВЛ еще много.

Украине грозит дельта-вариант коронавируса, который уже накрыл Россию и Британию. Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Также под риском Харьковщина и Сумщина. Из-за миграции населения в областях будет увеличиваться число носителей дельта-штамма.

Занятость мест в реанимации в Харьковской и Сумской областях выше, чем в других регионах. На Харьковщине занято 31% коек интенсивной терапии, а в Сумской – 37%. При том, что свободных коек с ИВЛ еще достаточно много.

Ивано-Франковск, Черновцы, Ужгород. Наиболее сложная ситуация прошедшие две волны с заболеваемостью и летальностью от COVID-19 была именно на Ивано-Франковщине, Закарпатье и Черновицкой области.

В начале пандемии вспышка на Ивано-Франковщине связывали с возвращением из-за границы местных. Весеннюю волну связывали с отдыхающими в Буковеле. Грядущая волна будет связана с двумя факторами: туристами и работниками.

Новая вспышка может начаться этим летом / Фото: REUTERS

Киев и Львов. В Киеве и во Львове – наибольшее количество туристов и не только внутренних. Поскольку большое количество стран Европы еще не открыли границы, то в иностранцы едут в Киев и Львов. В том числе британцы, где в данный момент вспышка через дельта-вариант, а также туристы из Саудовской Аравии, Мексики и т. д.

Одесса. Риски, что вспышка начнется с Одессы, существуют, но не выше, чем в упомянутых областях. Хотя казалось бы, из-за наплыва туристов здесь едва ли не самые риски грядущей вспышки. Однако в Одессу едут преимущественно сами украинцы.

Читайте также: Вариант "Дельта+": что о нем известно и чем отличается от "Дельта"

Есть еще один вариант

Есть высокая вероятность, что вспышка будет непредсказуема, то есть возникнуть она может где угодно.

Юрий Ганиченко

руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики

Если смотреть по сухопутным перемещениям, то в регионах вблизи России действительно существуют риск. Но если брать авиаперелеты, которые летом активизируются, то украинцы летают в страны, где ситуация напряженная, например, на Кипр, в Грецию, Испанию. Поэтому риски существуют везде, так как люди с отдыха привезут больше вариантов вируса.

Начало вспышки – достаточно случайный процесс. Вспышка может начаться где угодно, также считает Игорь Бровченко, председатель Рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине.

Бровченко Игорь

председатель Рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 НАН Украины

"Мы отслеживаем каждый регион, и пока все спокойно. Однако процесс может начаться из случайных причин. Например, в Одессе хоть и много туристов, но это внутренние туристы. А вот из-за миграции из России и Европы – может быть. Проблема в том, что мы не знаем, насколько распространился штамм "Дельта". Мы только знаем, что он существуют: а 1% или 50% – неизвестно. Например, в Испании возгорание началось с того, что студенты с Майорки пообщались с британскими студентами и завезли новый штамм. Через одно событие – футбольный матч, концерт – может начаться усиливающийся процесс".

Читайте также: Какие вакцины одобрены в Европе и где принимают украинских туристов

Что сейчас происходит с коронавирусом?

В Украине сейчас ситуация очень хорошая, а после обнаружения "дельта" еще не проявилась.

У нас идет спад стабильными темпами, больницы разгружаются. По стране менее 10% коек заняты, и спад продолжается.

К сожалению, спрогнозировать, сколько времени пройдет от выявления штамма к вспышке, невозможно, говорит Ганиченко. В странах, где преобладает дельта, нет зависимости. Даже в странах, где хорошо налажено секвенирование, нет такого, что только после обнаружения дельта-варианта там вскоре началась вспышка.

Но вполне возможно, что рост заболеваемости начнется летом, а не осенью.

"Когда заболеваемость превратится в рост – неизвестно. Это может быть и в июле. Мы в Киевской школе экономики считаем, что заболеваемость не будет ждать осени. Сезонность, скорее всего, сменяется более распространяемыми вариантами с занесением в Украину большего количества источников вспышки из-за отпусков, преимущественно из других стран", – отмечает Ганиченко.

Перед новой вспышкой нужно максимально снизить заболеваемость, считают эксперты / Фото: Украинская правда

Однако до того, как начнется вспышка, нужно максимально снизить заболеваемость, потому что когда вспышка начнется, то она начнет удваиваться.

Чем ниже у нас упадут показатели заболеваемости, тем больше у нас будет времени к новой волны. Потому эпидемия развивается в геометрической прогрессии.

"Заболеваемость при росте в определенный момент начинает удваиваться каждые 10-14 дней. Если рост начнется с 100 новых случаев, то в 1000 можно выиграть пару недель. Поэтому сейчас не стоит расслабляться и все время, которое у нас есть, использовать для того, чтобы максимально снизить показатели, которые у нас существуют", – рассказал Бровченко.

Напомним, на днях министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что из-за распространения нового штамма "Дельта" Кабмин вводит новые правила въезда в Украину.

Со 2 июля всем украинцам, которые возвращаются из Португалии, России, Великобритании и Индии, нужно сделать экспресс-тест на антиген SARS-CoV-2. Или установить приложение "Дома" для прохождения 14-дневной самоизоляции.

Как сообщали новости "Сегодня", во Львове усилят карантин из-за штамм "Дельта". По словам мэра города, власти активно мониторят ситуацию по новому штамму коронавируса.

Между тем, в Украине умер человек после прививки препаратом Pfizer. Подробнее об этом смотрите в нашем сюжете:

Новости на эту же тему:
коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама