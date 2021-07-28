Новые правила въезда и вакцинация. Как Украина готовится к удару штамма "Дельта"

В Украине уже зафиксировали 17 случаев штамма "Дельта", один человек умер

В Украине выявили уже 17 случаев штамма "Дельта", коллаж: "Сегодня"

Штамм "Дельта" активно замещает предыдущие варианты коронавируса, а во многих странах уровень инфицирования вырос с 18% до почти 85%.

Сайт "Сегодня" рассказывает, как Украина готовится к удару "Дельты".

Новые правила пересечения границы

Вспышка нового вируса уже началась в России. Чтобы не допустить распространения "Дельты" в Украине, правила ужесточат:

иностранцам нужно будет обязательно предъявить негативный результат ПЦР-теста и страховой полис;

украинцы, которые выехали из страны до публикации документа, смогут вернуться по тем же правилам;

украинцы смогут свободно пересекать границу, если получили хотя бы одну прививку против коронавируса;

если же человек не делал прививки, ему предложат установить приложение "Вдома" и уйти на 14-дневную самоизоляцию. Приложение начнет контролировать местоположение спустя 72 часа после установки, если за это время не придет негативный результат ПЦР-теста;

тщательнее всего будут проверять невакцинированных людей, приехавших из России и Индии. Им придется обязательно провести 14 дней на самоизоляции.

Вакцинация

До конца 2021 года в Украину планируют привезти почти 50 миллионов доз вакцины. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что только за средства госбюджета до конца года будет привезено в Украину 20 млн доз вакцины от компании Pfizer.

"Этого количества вакцин будет достаточно, чтобы выполнить задачи по полной вакцинации большинства взрослого населения Украины уже в 2021 году. Это первоочередная задача Минздрава", – сказал премьер-министр.

По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, потребность в госпитализации и интенсивном лечении выросла в 2,6 раза (предварительно).

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Как будут работать учебные заведения

Как заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, при переходе регионов Украины из зеленой карантинной зоны в какую-либо другую меняются условия продолжения работы школ.

"Как будут работать учебные заведения. В случае выхода региона из зеленой зоны (попадания в желтый, оранжевый или красный уровни эпидемиологической опасности), чтобы учебное учреждение продолжало работать, ему нужно иметь минимум 80% полностью иммунизированных сотрудников заведения", – заявил Ляшко.

Напомним, что в Украине уже зафиксирована первая смерть от нового штамма коронавируса "Дельта". Во вторник в Киеве умер один из госпитализированных с "Дельта"-штаммом COVID-19 пациентов Александровской больницы. Четверо из шести заразившихся новым опасным вариантом коронавируса ранее вернулись из России.

Во Львовской области обнаружили три случая заболевания COVID-19, вызванных штаммом "Дельта".

Мы также писали, что "Дельта"-штамм вытесняет обычный коронавирус – в США и Германии мутировавший штамм является доминирующим.