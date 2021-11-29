Новые препараты против COVID-19 за 700 долларов и чрезвычайная ситуация в Херсоне — главные новости за ночь

Новые препараты от COVID-19 для лечения болезни на ранней стадии и авария в Херсоне, которая испортила дома людей/Коллаж: Сегодня
Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.
700 долларов на курс лечения. Что известно о новых препаратах от COVID-19
За последний месяц в мире появилось два препарата, которые используют для лечения коронавируса. Кандидат медицинских наук и самый известный доктор Украины Евгений Комаровский рассказал об этих препаратах. Врач уточнил, что они используются в ранние сроки болезни.
В Полтавской области женщина родила ребенка и выбросила в ведро с помоями: младенец погиб
В Полтавской области жительница Гадяча родила ребенка и утопила его в ведре с помоями. Впоследствии она пояснила, что дочь погибла в результате неосторожности.
Это надо увидеть Путину: 6-летняя девочка показала картину с пылающим Кремлем
В Сети появилось видео с 6-летней Дарьей, которая демонстрирует произведение искусства. Девочка показывает картину, на которой московский Кремль в огне.
Масштабную аварию на коллекторе в Херсоне признали чрезвычайной ситуацией объектового уровня
В Херсоне на экстренное заседание собиралась городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Все из-за масштабной аварии в микрорайоне Шуменском. Там прорвало напорный канализационный трубопровод. На месте аварии била струя из нечистот, высотой 20 метров. Отходы лились прямо на дома людей. Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС признала аварию чрезвычайной ситуацией объектового характера.