Нові препарати проти COVID-19 за 700 доларів та надзвичайна ситуація у Херсоні — головні новини за ніч

Нові препарати від COVID-19 для лікування хвороби на ранній стадії та аварія у Херсоні, яка зіпсувала будинки людей/Колаж: Сьогодні
Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
700 доларів на курс лікування. Що відомо про нові препарати від COVID-19
За останній місяць у світі з'явилося два препарати, які використовують для лікування коронавірусу. Кандидат медичних наук та найвідоміший лікар України Євген Комаровський розповів про ці препарати. Лікар уточнив, що вони використовуються у ранні терміни хвороби.
На Полтавщині жінка народила дитину та викинула у відро з помиями: немовля загинуло
У Полтавській області мешканка Гадяча народила дитину та втопила його у відрі з помиями. Згодом вона пояснила, що дочка загинула через необережність.
Це треба побачити Путіну: 6-річна дівчинка показала картину з палаючим Кремлем
У Мережі з'явилося відео з 6-річною Дариною, яка демонструє витвір мистецтва. Дівчинка показує картину, на якій московський Кремль у вогні.
Масштабну аварію на колекторі у Херсоні визнали надзвичайною ситуацією об'єктового рівня
У Херсоні на екстрене засідання збиралася міська комісія з питань ТЕБ та НС. Все через масштабну аварію у мікрорайоні Шуменському. Там прорвало напірний каналізаційний трубопровід. На місці аварії бив струмінь із нечистот, висотою 20 метрів. Відходи лилися просто на будинки людей. Комісія з питань ТЕБ та НС визнала аварію надзвичайною ситуацією об'єктового характеру.