Нові препарати проти COVID-19 за 700 доларів та надзвичайна ситуація у Херсоні — головні новини за ніч

Нові препарати від COVID-19 для лікування хвороби на ранній стадії та аварія у Херсоні, яка зіпсувала будинки людей/Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

700 доларів на курс лікування. Що відомо про нові препарати від COVID-19

За останній місяць у світі з'явилося два препарати, які використовують для лікування коронавірусу. Кандидат медичних наук та найвідоміший лікар України Євген Комаровський розповів про ці препарати. Лікар уточнив, що вони використовуються у ранні терміни хвороби.

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Нових препаратів від коронавірусу поки що немає в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Полтавщині жінка народила дитину та викинула у відро з помиями: немовля загинуло

У Полтавській області мешканка Гадяча народила дитину та втопила його у відрі з помиями. Згодом вона пояснила, що дочка загинула через необережність.

Жінку засудили до двох років позбавлення волі/Колаж: Сьогодні

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Це треба побачити Путіну: 6-річна дівчинка показала картину з палаючим Кремлем

У Мережі з'явилося відео з 6-річною Дариною, яка демонструє витвір мистецтва. Дівчинка показує картину, на якій московський Кремль у вогні.

Картину намалювала жителька Харкова Дарина Головніна/Колаж: Сьогодні

Масштабну аварію на колекторі у Херсоні визнали надзвичайною ситуацією об'єктового рівня