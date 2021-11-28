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700 доларів на курс лікування. Комаровський розповів, що відомо про нові препарати від COVID-19

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
28 листопада, 21:16
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Лікар також назвав особливості використання цих ліків
Нових препаратів від коронавірусу поки що немає в Україні.
Нових препаратів від коронавірусу поки що немає в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

За останній місяць у світі з'явилося два препарати, які використовують для лікування коронавірусу.

Кандидат медичних наук та найвідоміший лікар України Євген Комаровський розповів про ці препарати в ефірі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24".

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Лікар уточнив, що препарати використовуються у ранні терміни хвороби.

"Ці препарати з'явилися протягом останнього місяця. Це "Молнупіравір" фірми Merck і "Пакславід" фірми Pfizer. Зараз вже є відгуки від низки лікарів про те, що заявлена ефективність "Молнупіравіру" виробником дещо вища, ніж реальна. По "Пакславіду" поки що "хороші відгуки", – розповів Комаровський.

Він також назвав деякі особливості лікування цими препаратами:

  • ціна близько 700 доларів на курс лікування,
  • в Україні таких препаратів немає,
  • препарати ефективні лише тоді, коли вони призначаються у перші три дні хвороби.

Які ліки від COVID-19 є в Україні

За словами Комаровського, препарат, який є в нашій країні під назвою "Ремдесівір", не має жодного відношення до перших днів хвороби.

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"Цей препарат використовується тоді, коли у людини підтвердили середню тяжкість хвороби. Або людей із серйозним тлом – гіпертонією, ожирінням", – уточнив лікар.

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