Одна з перших у світі. Україна отримає інноваційні ліки від CОVID-19

Ще одним результатом візиту президента України Володимира Зеленського в США стала домовленість з провідною фармацевтичною компанією MSD про постачання в Україну інноваційних ліків проти CОVID-19.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Міністерство охорони здоров'я України підписало Меморандум про співпрацю з американською компанією MSD (Merck & Co). Зокрема, ця компанія розробила препарат Molnupiravir, який загальмовує розвиток CОVID-19 в організмі людини.
Очікування від співпраці
За словами міністра, МОЗ має намір збільшити пропонування інноваційних лікарських засобів та імунобіологічних препаратів на внутрішньому ринку і надалі створити умови для їх виробництва в Україні на основі міжнародного партнерства.
"Ми вивчили уроки з несвоєчасного підписання контрактів на інноваційні імунобіологічні препарати від CОVID-19, тому тепер команда МОЗ працює на випередження", – зазначив Віктор Ляшко.
Інші препарати від CОVID-19
- Нагадаємо, що Україна отримає інноваційні ліки від COVID-19 загальною вартістю близько 20 млн доларів як гуманітарну допомогу від уряду США. Це препарати Bamlanivimab і Etesevimab (виробник Eli Lilly & Co).
- Раніше ми повідомляли, що вчені назвали групу препаратів, які допоможуть людям з важким перебігом COVID-19. Найкраще вони діють у пацієнтів із супутніми хронічними захворюваннями.