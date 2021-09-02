Одна з перших у світі. Україна отримає інноваційні ліки від CОVID-19

МОЗ підписав меморандум з провідною фармацевтичною компанією США

Компанія MSD не змогла розробити вакцину від COVID-19, проте успішно створює ліки від вірусу / Колаж "Сегодня"

Ще одним результатом візиту президента України Володимира Зеленського в США стала домовленість з провідною фармацевтичною компанією MSD про постачання в Україну інноваційних ліків проти CОVID-19.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я України підписало Меморандум про співпрацю з американською компанією MSD (Merck & Co). Зокрема, ця компанія розробила препарат Molnupiravir, який загальмовує розвиток CОVID-19 в організмі людини.

Очікування від співпраці

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За словами міністра, МОЗ має намір збільшити пропонування інноваційних лікарських засобів та імунобіологічних препаратів на внутрішньому ринку і надалі створити умови для їх виробництва в Україні на основі міжнародного партнерства.

"Ми вивчили уроки з несвоєчасного підписання контрактів на інноваційні імунобіологічні препарати від CОVID-19, тому тепер команда МОЗ працює на випередження", – зазначив Віктор Ляшко.

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