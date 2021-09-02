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Одна з перших у світі. Україна отримає інноваційні ліки від CОVID-19

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
2 вересня, 18:12
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МОЗ підписав меморандум з провідною фармацевтичною компанією США
Компанія MSD не змогла розробити вакцину від COVID-19, проте успішно створює ліки від вірусу / Колаж "Сегодня"
Компанія MSD не змогла розробити вакцину від COVID-19, проте успішно створює ліки від вірусу / Колаж "Сегодня"

Ще одним результатом візиту президента України Володимира Зеленського в США стала домовленість з провідною фармацевтичною компанією MSD про постачання в Україну інноваційних ліків проти CОVID-19.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Міністерство охорони здоров'я України підписало Меморандум про співпрацю з американською компанією MSD (Merck & Co). Зокрема, ця компанія розробила препарат Molnupiravir, який загальмовує розвиток CОVID-19 в організмі людини.

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Очікування від співпраці

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За словами міністра, МОЗ має намір збільшити пропонування інноваційних лікарських засобів та імунобіологічних препаратів на внутрішньому ринку і надалі створити умови для їх виробництва в Україні на основі міжнародного партнерства.

"Ми вивчили уроки з несвоєчасного підписання контрактів на інноваційні імунобіологічні препарати від CОVID-19, тому тепер команда МОЗ працює на випередження", – зазначив Віктор Ляшко.

Інші препарати від CОVID-19

  • Нагадаємо, що Україна отримає інноваційні ліки від COVID-19 загальною вартістю близько 20 млн доларів як гуманітарну допомогу від уряду США. Це препарати Bamlanivimab і Etesevimab (виробник Eli Lilly & Co).
  • Раніше ми повідомляли, що вчені назвали групу препаратів, які допоможуть людям з важким перебігом COVID-19. Найкраще вони діють у пацієнтів із супутніми хронічними захворюваннями.

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