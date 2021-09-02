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Ситуація з коронавірусом погіршується: Україна на межі виходу з "зеленої" зони

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
2 вересня, 15:43
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Уже кілька днів поспіль не виконується умова "зеленого" рівня епідемічної небезпеки
У регіонах можуть посилити обмеження. Фото: колаж "Сьогодні"
У регіонах можуть посилити обмеження. Фото: колаж "Сьогодні"

Україна опинилася на межі виходу з "зеленої" зони через погіршення ситуації з коронавірусом в країні. Якщо така тенденція збережеться, то в регіонах можуть посилити обмеження.

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Про це йдеться в прогнозі експертів Київської школи економіки.

Так, уже кілька днів поспіль не виконується умова "зеленого" рівня епідемічної небезпеки – коефіцієнт виявлення нових випадків перевищив 4%.

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"У разі невиконання такої умови протягом ще одного дня, національна комісія з питань ТЕБ та НС може прийняти рішення про вихід України із "зеленої" зони". Це означає, що регіони будуть розподілені за рівнем епідемічної небезпеки, відповідно до яких будуть посилені обмеження", – пишуть експерти.

Яка ситуація зараз

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Поточна ситуація поки залишається контрольованою, але навантаження на медичну систему продовжує зростати:

  • кожне п'яте "ковідне" ліжко зайняте пацієнтами, на 14% зайняті ліжка "з киснем",
  • добова смертність в Україні також перейшла до зростання і середньому становить 38 випадків – зростання майже на половину в порівнянні з минулим тижнем,
  • Чернівецька область продовжує бути антилідером з найбільш критичною ситуацією з COVID-19. Кожен з решти 24 регіонів знаходиться в зоні підвищеного ризику загоряння.

І вже в 11 українських областях (Київська, Донецька, Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська, Луганська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області) коефіцієнт виявлення випадків перевищує рекомендовані ВООЗ 5%.

Раніше ми повідомляли, що в Україні можуть послабити карантин для вакцинованих. Наприклад, люди з щепленнями зможуть відвідувати громадські місця по QR-коду.

Також нагадаємо, Україна отримає від США інноваційні ліки проти COVID-19.

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