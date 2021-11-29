Это надо увидеть Путину: 6-летняя девочка показала картину с пылающим Кремлем (видео)

В Сети появилось видео с 6-летней Дарьей, которая демонстрирует произведение искусства. Девушка показывает московский Кремль в огне.
Об этом сообщает Telegram-канал Репортер UA.
Детали
На видео 6-летняя Дарья в руках держит картину, на которой изображен пылающий Кремль. В сети украинцы положительно оценили произведение искусства:
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- "Москва пылает, лучше ничего нет".
- "Теперь делаем ставки, через сколько времени сливной бочок визжать начнет".
- "Ой уж вижу, как это фото используют в российской пропаганде".
- "Какая милая девочка".
Кто автор картины?
Выяснилось, что авторство картины принадлежит не девочке на видео, а художнице из Харькова Дарье Головниной. После появления видео с 6-летней девочкой у женщины на эту картину возник настоящий ажиотаж. Люди хотят приобрести себе такую.
У Скабеевой истерика от песни о сожженной Москве на украинском ТВ
Российскую пропагандистку Ольгу Скабееву вывела из себя комедийная песня украинских юмористов "Москва горит". От увиденного, она начала рассказывать, что в Украине нет газа, а Зеленскому вместе с украинцами от таких песен и мнений о Москве становится теплее. Видео композиции показали в шоу Скабеевой на телеканале "Россия 1".
"На украинском телевидении спели песню... как горит столица России. Это прекрасный сон для каждого украинца... Дурак богатеет мыслью", — сказала она.
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