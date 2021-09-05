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"У Скабеевой поедет крыша". Главнокомандующий ВСУ хочет проехаться танком по Красной площади (видео)

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
5 сентября, 00:33
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Валерий Залужный отметил, что хотел бы проехаться и на Арбате, но аккуратно, потому что это памятник, а площадь – это символ
Валерий Залужный рассказал о желании проехаться на танке в Москве. Коллаж: "Сегодня"
Валерий Залужный рассказал о желании проехаться на танке в Москве. Коллаж: "Сегодня"

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины и член Совета национальной безопасности и обороны Украины Валерий Залужный хотел бы проехаться на танке по Красной площади и Арбату (в Москве) с украинским флагом.

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Об этом он сказал в эфире передачи "Рандеву".

"По-честному мне бы хотелось проехать на танке по Красной площади с украинским флагом. И по Арбату тоже. Но аккуратно, потому что это памятник. А площадь – это символ", – сказал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ также призвал украинцев верить украинской армии, которая готова отдать и сердце, и душу.

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"У Скабеевой (российская пропагандистка Ольга Скабеева – Ред.) сегодня крыша поедет, наверное", – написал военный блогер Анатолий Штефан.

Совсем недавно Скабеева устроила истерику из-за отказа украинского спортсмена фотографироваться с россиянами на Паралимпиаде. Кроме того, Скабеева поделилась публикацией Telegram-канала "Голос Мордора", в котором также возмущались, что "спортсмен с русской фамилией Цветов, говорящий на русском языке, из русского города Николаев, считает себя украинцем и отказывается фотографироваться с русскими спортсменами".

Ранее Ольга Скабеева устроила истерику в телеэфире. Ее возмутили "адские кричалки" украинских военных – "Путин х*йло", прозвучавшие на репетициях военного парада в Киеве ко Дню Независимости.

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