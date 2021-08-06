Обесточенные дома, потопы и поваленные деревья. Что творила непогода в Украине

Спасатели уже откачали воду из затопленных участков, больше всего от стихии пострадала Хмельницкая область

Бригады облэнерго восстанавливают электроснабжение, а спасатели убирают поваленные деревья. Коллаж "Сегодня"

В Украине из-за сильного дождя, гроз и порывов ветра обесточены 440 населенных пунктов в 8 областях. Сейчас на местах работают бригады облэнерго.

Об этом рассказали в ГСЧС.

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Отмечается, что в результате непогоды срабатывали системы автоматической защиты ЛЭП.

Какие области больше всего пострадали:

Хмельницкая – 206;

Киевская – 63;

Тернопольская – 42;

Черновицкая – 39;

Львовская – 36;

Винницкая – 29;

Житомирская – 23;

Кировоградская – 2.

Что еще натворила непогода?

Из-за ливня подтоплено:

два жилых дома;

13 подвальных помещений;

10 дворов;

8 хозяйственных зданий;

одна насосная станция.

Также ветер повредил кровли четырех зданий и повалил 155 деревьев.

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"Киев Оперативный" сообщает, что в столице на улице Леваневского, 4, дерево рухнуло на припаркованный автомобиль.

Ствол дерева "приземлился" на капот авто. Фото: "Киев Оперативный"

По данным спасателей, жертв и пострадавших нет. Работники ГСЧС уже откачали 2965 кубометров воды, поваленные деревья разрезали и убрали.

Отметим, в последнее время непогода все чаще накрывает Украину, причем часто бури с грозами заканчиваются потопами и поврежденной инфраструктурой.

Ранее сильный град остановил движение на трассе Одесса – Киев, а в Николаевской области шквальный ветер срывал крыши с домов.

Также напомним, в Карпатах молния попала в туристов, а Чернигов затопило.