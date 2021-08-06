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Знеструмлені будинки, потопи та повалені дерева. Що творила негода в Україні

6 серпня, 08:57

Тетяна Очеретяна

Рятувальники вже відкачали воду із затоплених ділянок, найбільше від стихії постраждала Хмельницька область

Бригади обленерго відновлюють електропостачання, а рятувальники прибирають повалені дерева. Колаж "Сьогодні"

В Україні через сильний дощ, грози та пориви вітру знеструмлені 440 населених пунктів у 8 областях. Зараз на місцях працюють бригади обленерго.

Про це розповіли в ДСНС.

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Зазначається, що в результаті негоди спрацьовували системи автоматичного захисту ЛЕП.

Які області найбільше постраждали:

Що ще накоїла негода?

Через зливу підтоплені:

Також вітер пошкодив покрівлі чотирьох будівель і повалив 155 дерев.

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"Київ Оперативний" повідомляє, що в столиці на вулиці Леваневського, 4, дерево звалилося на припаркований автомобіль.

Стовбур дерева "приземлився" на капот авто. Фото: "Київ Оперативний"

За даними рятувальників, жертв і постраждалих немає. Працівники ДСНС вже відкачали 2965 кубометрів води, повалені дерева розрізали і прибрали.

Заззначимо, останнім часом негода все частіше накриває Україну, причому часто бурі з грозами закінчуються потопами і пошкодженою інфраструктурою.

Раніше сильний град зупинив рух на трасі Одеса – Київ, а на Миколаївщині шквальний вітер зривав дахи з будинків.

Також нагадаємо, у Карпатах блискавка влучила в туристів, а Чернігів затопило.

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