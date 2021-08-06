Знеструмлені будинки, потопи та повалені дерева. Що творила негода в Україні

Бригади обленерго відновлюють електропостачання, а рятувальники прибирають повалені дерева. Колаж "Сьогодні"
В Україні через сильний дощ, грози та пориви вітру знеструмлені 440 населених пунктів у 8 областях. Зараз на місцях працюють бригади обленерго.
Про це розповіли в ДСНС.
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Зазначається, що в результаті негоди спрацьовували системи автоматичного захисту ЛЕП.
Які області найбільше постраждали:
- Хмельницька – 206;
- Київська – 63;
- Тернопільська – 42;
- Чернівецька – 39;
- Львівська – 36;
- Вінницька – 29;
- Житомирська – 23;
- Кіровоградська – 2.
Що ще накоїла негода?
Через зливу підтоплені:
- два житлових будинки;
- 13 підвальних приміщень;
- 10 дворів;
- 8 господарських будівель;
- одна насосна станція.
Також вітер пошкодив покрівлі чотирьох будівель і повалив 155 дерев.
"Київ Оперативний" повідомляє, що в столиці на вулиці Леваневського, 4, дерево звалилося на припаркований автомобіль.
За даними рятувальників, жертв і постраждалих немає. Працівники ДСНС вже відкачали 2965 кубометрів води, повалені дерева розрізали і прибрали.
Заззначимо, останнім часом негода все частіше накриває Україну, причому часто бурі з грозами закінчуються потопами і пошкодженою інфраструктурою.
Раніше сильний град зупинив рух на трасі Одеса – Київ, а на Миколаївщині шквальний вітер зривав дахи з будинків.
Також нагадаємо, у Карпатах блискавка влучила в туристів, а Чернігів затопило.
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