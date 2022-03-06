Обращаются к НАТО и выгоняют оккупантов: как проходит митинг в Геническе (видео)

Люди выходят на улицы и устраивают акции протеста / Фото: Коллаж: Сегодня

В Геническе люди вышли на митинг против российских военных. Кроме того, жители просят НАТО закрыть небо над Украиной.

Об этом написал народный депутат из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram.

Реклама

"Тысячи людей требуют закрыть небо над Украиной. Тысячи людей заявляют, что Крым – это Украина и шлют оккупантов нах. Вот они настоящие граждане своей страны. Русские, смотрите и учитесь, хватит с*ать в штаны", – написал Гончаренко.

Оккупанты стреляли по митингу в Новой Каховке

Жители временно оккупированной Новой Каховки в Херсонской области вышли на масштабный митинг против российских захватчиков. Чтобы погасить митинг, российские оккупанты начали стрелять по митингующим, однако, несмотря на этом, людей не расходились.

Реклама

Читайте также: