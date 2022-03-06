Оккупанты стреляли по митингу в Новой Каховке. Люди не расходятся

Сотни людей вышли на центральную улицу города, держа украинские флаги и плакаты

Жителей Новой Каховки обстреляли на митинге / Фото: Коллаж: Сегодня

Жители временно оккупированной Новой Каховки на Херсонщине вышли на масштабный митинг против российских захватчиков.

Чтобы погасить митинг, российские оккупанты начали стрелять по митингующим, однако, несмотря на этом, людей не расходились

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Ситуация в Новой Каховке

Новую Каховку контролируют оккупанты.

Российские военные расстреляли в автомобиле целую семью. Погибли пять человек, среди них двое детей.

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Пока Новая Каховка находится под контролем врага, однако внутри города российских войск нет. К сожалению, пока у людей нет возможности эвакуироваться.

Ситуация в Украине 6 марта