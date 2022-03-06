Оккупанты стреляли по митингу в Новой Каховке. Люди не расходятся

Жители временно оккупированной Новой Каховки на Херсонщине вышли на масштабный митинг против российских захватчиков.
Чтобы погасить митинг, российские оккупанты начали стрелять по митингующим, однако, несмотря на этом, людей не расходились
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Ситуация в Новой Каховке
Новую Каховку контролируют оккупанты.
Российские военные расстреляли в автомобиле целую семью. Погибли пять человек, среди них двое детей.
Пока Новая Каховка находится под контролем врага, однако внутри города российских войск нет. К сожалению, пока у людей нет возможности эвакуироваться.
Ситуация в Украине 6 марта
- В колонне оккупантов под Харьковом заметили автомобили Росгвардии с большим количеством щитов, дубинок и защитной экипировки для разгона демонстраций.
- Украинские защитники разбили колонну оккупантов недалеко от Ирпеня Киевской области. Из всех российских военных в колонне выжил всего один, его с ранением доставили в военный госпиталь в Киеве.
- В Украине с начала российского вторжения в территориальную оборону вступили уже 100 тысяч человек. После завершения войны тероборона станет частью системы обороны Украины.
- Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Украине будут создаваться полноценные лагеря для российских военнопленных из-за их большого количества.