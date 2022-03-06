Оккупанты сорвали эвакуацию людей из Мариуполя – что произошло

Второй день подряд российские оккупанты, вторгшиеся на территорию Украины в ночь на 24 февраля, срывают эвакуацию мирных жителей из Мариуполя, о чем было договорено во время второго раунда переговоров со стороной противника.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Что известно
"Эвакуационная колонна с местным населением так и не смогла сегодня уехать за пределы Мариуполя: россияне начали перегруппировку своих сил и мощные обстрелы города. Вывозить людей в таких условиях крайне опасно. Колонна с гуманитарным грузом, выехавшая сегодня из Запорожья в сторону Мариуполя, пока пункта назначения не добралась и в настоящее время находится в пути", – написал в Фейсбуке Кириленко.
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Обстановка
- Днем в Мариуполе был зафиксирован еще один факт совершения преступления против человечности. Оккупанты обстреляли Мариуполь из тяжелых огнеметных систем залпового огня "Буратино".
- Вчера, 5 марта, Россия подтвердила установление режима тишины и открытия гуманитарных коридоров для двух городов – Мариуполя и Волновахи. Однако РФ нарушила свои же договоренности.
- 6 марта Министерство обороны Украины сообщило, что на Мариупольском направлении украинские военные уничтожили около 30 российских оккупантов.
- В Украине с начала российского вторжения в территориальную оборону вступили уже 100 тысяч человек.