Оккупанты сорвали эвакуацию людей из Мариуполя – что произошло

Российские террористы прибегли к новым маневрам во время начала эвакуации

Мариупольцы пытаются покинуть город, который постоянно бомбят российские фашисты / Коллаж "Сегодня" / Фото Reuters

Второй день подряд российские оккупанты, вторгшиеся на территорию Украины в ночь на 24 февраля, срывают эвакуацию мирных жителей из Мариуполя, о чем было договорено во время второго раунда переговоров со стороной противника.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Что известно

"Эвакуационная колонна с местным населением так и не смогла сегодня уехать за пределы Мариуполя: россияне начали перегруппировку своих сил и мощные обстрелы города. Вывозить людей в таких условиях крайне опасно. Колонна с гуманитарным грузом, выехавшая сегодня из Запорожья в сторону Мариуполя, пока пункта назначения не добралась и в настоящее время находится в пути", – написал в Фейсбуке Кириленко.

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