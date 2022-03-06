Окупанти зірвали евакуацію людей із Маріуполя – що сталося

Другий день поспіль російські окупанти, що вторглися на територію України в ніч на 24 лютого, зривають евакуацію мирних жителів із Маріуполя, про що було домовлено під час другого раунду переговорів із стороною супротивника.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Що відомо
"Евакуаційна колона з місцевим населенням так і не змогла сьогодні виїхати за межі Маріуполя: росіяни розпочали перегрупування своїх сил та потужні обстріли міста. Вивозити людей за таких умов вкрай небезпечно. Колона з гуманітарним вантажем, що виїхала сьогодні із Запоріжжя у бік Маріуполя, поки пункту призначення не дісталася і зараз перебуває в дорозі", – написав у Фейсбуці Кириленко.
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Обстановка
- Вдень у Маріуполі було зафіксовано ще один факт скоєння злочину проти людяності. Окупанти обстріляли Маріуполь із важких вогнеметних систем залпового вогню "Буратіно".
- Вчора, 5 березня, Росія підтвердила встановлення режиму тиші та відкриття гуманітарних коридорів для двох міст – Маріуполя та Волновахи. Проте РФ порушила свої ж домовленості.
- 6 березня Міністерство оборони України повідомило, що на Маріупольському напрямі українські військові знищили близько 30 російських окупантів.
- В Україні від початку російського вторгнення до територіальної оборони вступили вже 100 тисяч людей.