Оккупанты "Градами" накрыли ядерный объект в Харькове – СБУ

Российско-террористические войска наносят точечные удары по ядерным объектам Украины

Российские военные устроили очередной обстрел в Харькове / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные из реактивных систем залпового огня "Град"" осуществили обстрел по территории Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" (ННЦ ХФТИ). Об этом на своей странице в Facebook сообщает управление СБУ в Харьковской области.

"В ННЦ ХФТИ находится опытная ядерная установка "Источник нейтронов", в активную зону которой загружено 37 топливных ядерных элементов. Разрушение ядерной установки и хранилищ ядерных материалов могло привести к масштабной экологической катастрофе", – говорится в сообщении.

Следователями СБ Украины в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры возбуждено уголовное производство по статье экоцид (ст. 441 Уголовного кодекса Украины).

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Ситуация в Харькове

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Прошлой ночью взрывы слышали во всех районах Харькова. Местных жителей призывали не выходить из укрытия, а тем, кто остался дома – держаться подальше от окон. Гремело в районе ж/д вокзала, станции метро "Залютино", Салтовки, Холодной Горы, Баварии, "Советской", Основы, Люботина, проспекта Гагарина, Песочина.

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Оккупанты пытались уничтожить телебашню в Харькове вакуумной бомбой. Использование боеприпасов объемного взрыва (БОВ), часто называемых в прессе "вакуумной бомбой", запрещено Женевской конвенцией.