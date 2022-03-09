Обстрелы мирных жителей и контратака ВСУ: что происходит в Харькове

Разрушения в Харькове / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В Харькове украинские Вооруженные Силы пошли в контрнаступление, однако россияне продолжают бомбежку, есть жертвы. Мы собрали все, что известно о событиях в Харькове на данный момент.

ЗСУ дали очередной отпор российским войскам в направлении Дергачей. Сухопутные части ВСУ совместно с частями Нацгвардии и теробороны перешли в контрнаступление на позиции артиллерии и РСЗО противника. После неудачного сопротивления россияне сбежали, бросив тяжелое вооружение.

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Благодаря помощи очевидцев украинские военные уничтожили на Харьковщине около 500 единиц техники врага. Местные жители вовремя сообщили о передвижении российских оккупантов.

Российские оккупационные войска за сутки нанесли более 50 артиллерийских ударов из реактивной системы залпового огня по ряду районов: Алексеевка, Пятихатки, Северное шоссе, Белгородское шоссе, Холодная гора, Дергачев, Северная и Южная Салтовка.

За последние сутки было зафиксировано несколько попаданий в облэнерго, где расположены основные подстанции, а также попытки повреждения ТЭЦ-5. Из-за последствий бомбардировок из одного дома в Харькове эвакуировали 150 человек, из другого – около 200 человек.

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В городе Изюм Харьковской области за отказ сдаться российские оккупанты взяли город в осаду и уничтожают его. Накануне вечером состоялся авианалет истребителей противника из российского города Белгород на город Изюм. Но в результате действий подразделений противовоздушной обороны ВСУ самолеты отступили и взяли обратный курс. Также оккупанты возводят понтонно-мостовые переправы через реки Северский Донец и Береку.

Ночью в селе Андреевка Балаклейского района состоялся бой между пограничниками и диверсионно-разведывательными группами россиян. В результате вражеская ДРГ была полностью уничтожена, один человек взят в плен.

После ночных обстрелов в Харькове погиб еще один ребенок. Сообщается, что вечером 8 марта в 19:05 в с. Донец Чугуевского района во время авиаудара произошло попадание снаряда в жилой дом, в результате чего погибли 2 человека, один из них — ребенок 2015 года рождения. Подразделения ГСЧС из-под завалов спасли 1 человека.

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В Харькове возобновили украинское телевизионное вещание. После повреждения кабеля на телебашне трансляция была остановлена, но ее удалось восстановить.

Погода готовит неприятный сюрприз оккупантам: в ближайшие дни в Киеве и Харькове ночью температура упадет до минус 10 градусов. По прогнозам, с учетом ветра, температура воздуха может быть до минус 20 градусов.

Как помочь ВСУ

Для того чтобы фиксировать перемещение вражеской техники, создан специальный чат-бот: t.me/stop_russian_war_bot. Туда нужно посылать четкую информацию о том, сколько единиц техники двигается и в каком направлении.

"Итак, не останавливаемся на достигнутом: продолжайте следить за каждым движением оккупантов, вражеской техники и ДРГ и сообщать об этом в чат-бот. Информацию желательно посылать четкую и структурированную, по возможности – с геолокациями", – призывают в СБУ.

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