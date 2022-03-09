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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Оккупанты замерзнут в танках под Киевом и Харьковом: погода готовит им сюрприз

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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9 марта, 12:45
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Арктические ветра в Украине превратят российские автомобили в 40-тонные морозильники
Резкое похолодание затормозит продвижение России
Резкое похолодание затормозит продвижение России / Фото: Коллаж: Сегодня

В ближайшие дни температура минус 20 градусов нанесет ущерб всем сторонам, но удар по застопорившейся колонне оккупантов под Киевом, как ожидается, будет особенно сильным. Об этом пишет британское издание "The Times".

Аналитики отмечают, что резкое похолодание может еще больше затормозить продвижение российских войск, поскольку они будут вынуждены либо бросить технику, либо сидеть в "40-тонных железных морозильных камерах".

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Сообщается, что арктический воздух, движущийся через Россию и Украину, будет сочетаться с восточным ветром, из-за чего в ближайшие дни в Киеве и северном городе Харькове ночью температура упадет до минус 10 градусов. По прогнозам, с учетом ветра, температура воздуха может быть до минус 20 градусов.

План Кремля не сработал

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович не видит вариантов для российской армии в Украине.Путинские войска ждет позорный конец на нашей земле. Также он рассказал, почему российские оккупанты пытаются захватить Харьков.

В данный момент полк "Азов" и ВСУ обустраивают несколько линий обороны Киева, которые не дадут шансов российским оккупантам.

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Кроме того, российские военные думали быстро закончить операцию на территории Украины, но не рассчитали свои силы.

Сейчас у врага очень сильный конфликт между подразделениями, которые были призваны с Кавказа, и российской армией.

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