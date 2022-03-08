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"Успокоительное" от Арестовича: переломный момент уже прошел – украинцы уже начали срач в соцсетях

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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8 марта, 11:31
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Напряжение среди мирного населения начинает спадать, и они уже начали ярые диалоги в социальных сетях
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович / Фото: Коллаж: Сегодня

Советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире телеканала Украина 24 рассказал, почему российские оккупанты пытаются захватить Харьков, а также о том, какая ситуация в ВСУ, а также, что украинцы, как никогда сплотились в борьбе с оккупантом.

"Переломный момент уже прошел, и знаете почему? Потому, что украинцы уже начали срач в соцсетях, и если уже начали – то это победа. Я сказал своей жене, что как только начнется политический срач, значит мы уже победили", – сказал он.

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По его словам, иностранные партнеры помогают Украине военной техникой, эту помощь можно наблюдать уже в действии, а не на словах.

"Как вы видите, у нас уже "замелькали" испанские гранатометы, помощь поступает регулярно, украинские военные оснащены техникой, и она будет только усиливать ряды украинской армии", – отметил Арестович.

Также советник ОП рассказал, что в планах Кремля было захватить города-миллионники, поэтому уничтожается Харьков

"Почему наступление на Киев – это понятно, Киев- мать городов русских, а почему Харьков, Буча и Ирпень такое внимание? Дело в том, что Харьков – это вторая столица, и чтобы кампания была выполнена, надо было взять или первую, или вторую столицу, или все сразу, или хоть один город- миллионник. И закономерность всегда одинаковая: первые 5 дней они пытаются быть добрыми, потом, когда большие потери, начинается "людоедство".

Говоря о личном составе российских оккупантов, он отметил, что они не рассчитали свои силы и сейчас буквально размазаны по Украине.

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"Из военного состава они что-то еще имеют, 150 тысяч войск еще бегают по Украине, но они уже размазаны по нашей территории. Они уже шатаются по 1-2 тактичной группе, это уже разжатый кулак, понятно, что они будут стрелять своими Искандерами. Поэтому, если воздушная тревога, то надо срочно идти в убежище", – отметил советник ОП.

13-й день войны в Украине

Оккупанты продолжают нести разгромные потери, пытаясь захватить украинские земли. Генштаб ВСУ опубликовал общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03.

Темп продвижения войск врага существенно замедлился. Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в рамках Южной, Восточной и Северной операционных зон по определенным рубежам.

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На территориях, временно занятых российскими оккупантами, широко фиксируются факты, грабежи, насильственные действия в отношении местных жителей, захват гражданских помещений, использование сельскохозяйственных ангаров для стоянки военной техники, обустройство огневых позиций в густонаселенных районах и объектах гражданской инфраструктуры.

В Киевской области свыше полутора десятков населенных пунктовоказались отрезаны от мира, людям нужен коридор для доставки продуктов и лекарств. В коридоре нуждаются такие города и поселки, как Дымер, Иванков, Ворзель, Гостомель, Бородянка, Буча, Ирпень, Немешаево, Микуличи, Макаров, Липовка, Андреевка, Королевка, Катюжанка, Козаровичи и Демидов.

С момента российского вторжения 24 февраля из Украины уехали 1 735 068 граждан.

В Мелитополе блокируется мобильная связь и интернет, а телевышка и радио подконтрольны оккупантам, сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала "Рада". По его словам, более 90 домов в Мелитополе разрушены в результате обстрелов и боев.

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