"Заспокійливе" від Арестовича: переломний момент уже минув – українці вже розпочали сраки у соцмережах

Напруга серед мирного населення починає спадати, і вони вже почали затяті діалоги в соціальних мережах

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович / Фото: Колаж: Сьогодні

Радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі телеканалу Україна 24 розповів, чому російські окупанти намагаються захопити Харків , а також про те, яка ситуація у ЗСУ, а також, що українці як ніколи згуртувалися у боротьбі з окупантом.

"Переломний момент уже пройшов, і знаєте чому? Тому, що українці вже розпочали срач у соцмережах, і якщо вже розпочали – то це перемога. Я сказав своїй дружині, що як тільки почнеться політичний срач, значить ми вже перемогли", – сказав він.

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По його словам, іноземні партнери допомагають Україні військовою технікою , Цю допомогу можна спостерігати вже у дії, а не на словах.

"Як ви бачите, у нас уже "замелькали" іспанські гранатомети, допомога надходить регулярно, українські військові оснащені технікою, і вона лише посилюватиме лави української армії", – зазначив Арестович.

Також радник ВП розповів, що у планах Кремля було захопити міста-мільйонники тому знищується Харків

"Чому наступ на Київ – це зрозуміло, Київ-мати міст російських, а чому Харків, Буча та Ірпінь таку увагу? Справа в тому, що Харків – це друга столиця, і щоб кампанія була виконана, треба було взяти або першу, або другу столицю, або все відразу, або хоч одне місто-мільйонник І закономірність завжди однакова: перші 5 днів вони намагаються бути добрими, потім, коли великі втрати, починається "людожерство".

Говорячи про особовий склад російських окупантів, він зазначив, що вони не розрахували свої сили і зараз буквально розмащені Україною.

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"З військового складу вони щось ще мають, 150 тисяч військ ще бігають Україною, але вони вже розмазані нашою територією. Вони вже хитаються по 1-2 тактовній групі, це вже розтиснутий кулак, зрозуміло, що вони стрілятимуть своїми Іскандерами Тому, якщо повітряна тривога, то треба терміново йти у притулок", – зазначив радник ВП.

13-й день війни в Україні

Окупанти продовжують зазнавати розгромних втрат, намагаючись захопити українські землі. Генштаб ЗСУ опублікував загальні бойові втрати противника з 24.02 до 07.03 .

Темп просування військ ворога суттєво сповільнився . Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у рамках Південної, Східної та Північної операційних зон за певними рубежами.

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На територіях, тимчасово зайнятих російськими окупантами, широко фіксуються факти, пограбування, насильницькі дії щодо місцевих жителів, захоплення цивільних приміщень, використання сільськогосподарських ангарів для стоянки військової техніки, облаштування вогневих позицій у густонаселених районах та об'єктах цивільної інфраструктури.

У Київській області понад півтора десятки населених пунктів виявилися відрізані від світу , людям потрібен коридор для доставки продуктів та ліків Коридору потребують такі міста та селища, як Димер, Іванків, Ворзель, Гостомель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Немішаєве, Микуличі, Макарів, Липівка, Андріївка, Королівка, Катюжанка, Козаровичі та Демидів.

З моменту російського вторгнення 24 лютого з України поїхали 1735068 громадян.

У Мелітополі блокується мобільний зв'язок та інтернет, а телевежа та радіо підконтрольні окупантам, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телеканалу "Рада". По його словам, більше 90 будинків у Мелітополі зруйновано в результаті обстрілів та боїв.