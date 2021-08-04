Объявлено штормовое предупреждение: где ждать ураганный ветер и град

Украинцев ждет ухудшение погоды. Коллаж "Сегодня"
Сегодня на большей части территории страны сухо и солнечно, но вот на западе будет греметь – там объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Сегодня днем в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Также 4 августа в восточных, Сумской, Житомирской, Киевской, Полтавской, Винницкой, Черкасской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Как сообщали новости "Сегодня", накануне непогода снова натворила беды в Украине. Сильный град остановил движение на трассе Одесса – Киев, ледяные шары сыпались с неба в селе Кучурган, а ветер в регионе достигал 20 метров в секунду. Дождь был настолько сильный, что местами на трассе не было видно дороги. А в Николаевской области шквальный ветер срывал крыши с домов.
Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.
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