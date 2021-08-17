Офис президента обжаловал отмену указа Зеленского по Тупицкому

Офис президента обжаловал решение Верховного суда об отмене указа президента Владимира Зеленского, которым он "уволил" Александра Тупицкого с должности судьи Конституционного суда.
Об этом сообщил РБК-Украина советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
По его словам, ОПУ подал апелляцию на решение суда и теперь судьба Тупицкого зависит от решения Большой палаты Верховного суда.
Подоляк подчеркнул, что если решение первой инстанции останется без изменений, то у команды Зеленского не останется аргументов, чтобы блокировать восстановление Тупицкого в должности главы Конституционного суда.
Скандал с увольнением Тупицкого
- Александр Тупицкий еще в 2013 году был назначен судьей Конституционного суда, а в 2019-м коллегией судей избран главой суда. Но уже в конце 2020 года Зеленский отстранил от должности главу КСУ, а 27 марта текущего года и вовсе отменил указ Януковича о его назначении, то есть фактически уволил.
- Многие заявляли, что якобы ни Конституция, ни законы Украины не предоставляют президенту полномочий увольнять или отстранять судью Конституционного суда. Зеленский же объяснил такой шаг тем, что Тупицкий "угрожает национальной безопасности".
- А угрозой нацбезопасности стало принятие решения судом 27 ноября 2020-го, за которое голосовал и Тупицкий, об отмене электронного декларирования.
Как сообщали новости "Сегодня", 14 июля стало известно об отмене Верховным судом указа Зеленского, а спустя несколько дней Госбюро расследований открыло уголовное производство из-за отмены указа Зеленского.
В Офисе президента заявляли, что на самом деле решение Верховной суда направлено против конкретных законов об очищении Высшего совета правосудия и о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей.