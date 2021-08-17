Офіс президента оскаржив скасування указу Зеленського щодо Тупицького

Офіс президента оскаржив рішення Верховного Суду про скасування указу президента Володимира Зеленського, яким він "звільнив" Олександра Тупицького з посади судді Конституційного Суду.

Про це повідомив РБК-Україна радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, ОПУ подав апеляцію на рішення суду і тепер доля Тупицького залежить від рішення Великої палати Верховного Суду.

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Подоляк наголосив, що якщо рішення першої інстанції залишиться без змін, то у команди Зеленського не залишиться аргументів, щоб блокувати відновлення Тупицького на посаді голови Конституційного Суду.

Скандал зі звільненням Тупицького

Олександр Тупицький ще у 2013 році був призначений суддею Конституційного Суду, а у 2019-му колегією суддів обрано головою суду. Але вже наприкінці 2020 року Зеленський відсторонив від посади голову КСУ, а 27 березня поточного року і зовсім скасував указ Януковича про його призначення, тобто фактично звільнив.

Багато хто заявляв, що нібито ні Конституція, ні закони України не надають президенту повноважень звільняти або усувати суддю Конституційного Суду. Та Зеленський пояснив такий крок тим, що Тупицький "загрожує національній безпеці".

А загрозою нацбезпеці стало прийняття рішення судом 27 листопада 2020-го, за яке голосував і Тупицький, про скасування електронного декларування.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 14 липня стало відомо про скасування Верховним Судом указу Зеленського, а через кілька днів Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через скасування указу Зеленського.

В Офісі президента заявляли, що насправді рішення Верховної Суду направлено проти конкретних законів про очищення Вищої ради правосуддя і про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів.