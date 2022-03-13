"Оккупанты хотят стать гражданами Украины": неожиданный "инсайд" от Кима

В Николаеве снова не спокойно / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром 13 марта российские оккупанты продолжают обстрелы в Николаеве. В частности, снаряды попали в предприятие "Зоря".

Об этом сообщил глава Николаевской ВГА Виталий Ким в Telegram.

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"Бомбили "Зорю", по материальным воротам. Выясняем обстоятельства. Орки не только нас боятся, они нас уважают. Это основной показатель того, что победа будет за нами", – говорит губернатор.

Он добавил, что многие русские хотят получить гражданство Украины.

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"У нас свобода и мы за неё боремся. А у них рабство. Хочется, чтоб наши желания сбывались, мы все равно будем двигаться вперёд и отстаивать родную землю", – сказал Ким.

Отметим, что "Зоря" – это предприятие по производству газотурбинного оборудования, расположенное в Николаеве (Украина).

В Николаеве активно работают волонтеры

Глава ВГА поблагодарил всех неравнодушных, кто помогает военным и теробороне. По его словам, защитникам города всего хватает.

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"По питанию, надо сказать, что наших военных кормят рестораны. На блокпосты ТРО бургеры и пиццу привозят. То есть все наши николаевские предприниматели полностью участвуют и кормят военных. Мы сейчас еще перепроверим, может быть какой-то пост или добробат остался без внимания, но это мы выровняем", – рассказал Ким.

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