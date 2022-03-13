Оккупанты неделю держат жителей Мариуполя без питьевой воды

Мариуполь продолжают бомбить, жители без света и воды уже несколько дней / Коллаж "Сегодня"
Гуманитарная ситуация в украинском Мариуполе, который российские оккупанты берут измором, ухудшается с каждым днем. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на Координатора по чрезвычайным ситуациям международной организации "Врачей без границ" (MSF).
Что известно
"В Мариуполе у нас есть сотрудники MSF, с которыми мы смогли поддерживать связь, хотя поддерживать эту связь с каждым днем становится все труднее и труднее. Они подтвердили нам, что вот уже более недели у людей нет доступа к очищенной питьевой воде", — сказал Алекс Уэйд Джиму Акосте из CNN.
По словам представителя MSF, мариупольцы вынуждены использовать талую и дождевую воду. Также люди взламывают системы отопления, чтобы оттуда слить воду и использовать ее для питья. Но и этот запас уже заканчивается, как и еда. Также есть случаи смерти людей, у которых закончились необходимые им лекарства.
"На следующем этапе мы увидим людей, которые потенциально могут умереть от обезвоживания и голода или… бегущих из города в поисках еды и воды и умирающих от насилия за пределами города", — сказал он.
"Я думаю, мы можем сказать, что сейчас мы находимся в фазе катастрофы", — резюмировал Алекс Уэйд Джиму Акосте.
Обстановка в Мариуполе
- С 1 марта Мариуполь находится в полном окружении российскими войсками, в городе уже началась гуманитарная катастрофа. Вот уже неделю город ожидает зеленого коридора, чтобы по нему начать эвакуацию граждан. Но ее постоянно срывают оккупанты, устраивая обстрелы.
- В Мариуполе сейчас сотни погибших и тысячи раненых людей, но город не сдается российским оккупантам, заверяют местные органы власти.
- Днем 12 марта Генштаб ВСУ сообщил, что противник захватил восточные окрестности Мариуполя.