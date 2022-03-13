Оккупанты неделю держат жителей Мариуполя без питьевой воды

Мариуполь продолжают бомбить, жители без света и воды уже несколько дней / Коллаж "Сегодня"

Гуманитарная ситуация в украинском Мариуполе, который российские оккупанты берут измором, ухудшается с каждым днем. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на Координатора по чрезвычайным ситуациям международной организации "Врачей без границ" (MSF).

Что известно

"В Мариуполе у нас есть сотрудники MSF, с которыми мы смогли поддерживать связь, хотя поддерживать эту связь с каждым днем ​​становится все труднее и труднее. Они подтвердили нам, что вот уже более недели у людей нет доступа к очищенной питьевой воде", — сказал Алекс Уэйд Джиму Акосте из CNN.

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По словам представителя MSF, мариупольцы вынуждены использовать талую и дождевую воду. Также люди взламывают системы отопления, чтобы оттуда слить воду и использовать ее для питья. Но и этот запас уже заканчивается, как и еда. Также есть случаи смерти людей, у которых закончились необходимые им лекарства.

"На следующем этапе мы увидим людей, которые потенциально могут умереть от обезвоживания и голода или… бегущих из города в поисках еды и воды и умирающих от насилия за пределами города", — сказал он.

"Я думаю, мы можем сказать, что сейчас мы находимся в фазе катастрофы", — резюмировал Алекс Уэйд Джиму Акосте.

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Обстановка в Мариуполе