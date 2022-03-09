Оккупанты захватили СИЗО в Херсоне: для чего используют

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Российские оккупанты захватили следственный изолятор во временно оккупированном Херсоне.

Об этом на своей странице в Facebook заявила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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Что произошло

"К зданию херсонского СИЗО, персонал и удерживаемые с которого были эвакуированы до оккупации, ворвались рашистские военные. В настоящее время идет обустройство его помещений для нужд подразделений Росгвардии, которые прибыли в город накануне", – написала она.

Людмила Денисова / Фото: Facebook

По словам Денисовой, в Херсоне и близлежащих населенных пунктах оккупанты пытаются ввести полицейский режим:

"Уже неправомерно арестованы более 400 граждан Украины за противостояние власти захватчиков. По предварительной информации, СИЗО будет использоваться для помещения наших задержанных граждан".

Она заявила, что действия российских оккупантов нарушают требования Женевских конвенций от 12 августа 1949 г., что касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов.

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Напомним, херсонские пекарни превратились в центры поддержки.

"Пекарь работал без выходных, попросил один выходной. Пекарь второй в самом центре событий в Дариевке под Херсоном, связи никакой, выехать никак. Поэтому на работу сегодня вышли три кассира. Впервые в руки взяли тесто. Ничего, справляемся", – рассказывает Наталья Ильченко.

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