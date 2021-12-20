"Омикрон" уже в Украине, но заболеваемость падает: все о COVID-ситуации в стране

С начала вакцинальной кампании от коронавируса привито 14 386 387 человек / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине уменьшилась заболеваемость на коронавирус, но также появился новый опасный штамм "Омикрон".

Подробнее о COVID-ситуации в нашей стране – читайте далее в материале "Сегодня".

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Статистика коронавируса

За19 декабря в Украине зафиксировано 2536 новых подтвержденных случаев COVID-19 (заболело детей – 250, медработников – 26).

За прошлые сутки госпитализировали 1241 человека, а летальных случаев – 157. Кроме этого, 6690 человек выздоровели.

За все время пандемии в Украине умерли 93 262 человека. Всего проведено 16 503 941 ПЦР-тестирование.

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Количество зараженных в регионах за сутки

г. Киев – 497;

Винницкая область – 69;

Волынская область – 170;

Днепропетровская область – 50;

Донецкая область – 121;

Житомирская область – 123;

Закарпатская область – 65;

Запорожская область – 110;

Ивано-Франковская область – 101;

Киевская область – 121;

Кировоградская область – 74;

Луганская область – 6;

Львовская область – 124;

Николаевская область – 89;

Одесская область – 63;

Полтавская область – 56;

Ровенская область – 51;

Сумская область – 47;

Тернопольская область – 98;

Харьковская область – 133;

Херсонская область – 0;

Хмельницкая область – 77;

Черкасская область – 132;

Черновицкая область – 78;

Черниговская область – 81.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Новый штамм

Утром 18 декабря стало известно, что новый опасный штамм коронавируса "Омикрон" уже попал в нашу страну.

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Как сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, случай обнаружили ночью в Центре общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования.

"Человек, который оказался инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где имел контакт с больными COVID-19. Пациент продолжает находиться на лечении", – написал в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Вакцинация населения

За сутки 19 декабря в Украине 36 027 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 11 041 человек, полностью иммунизированы – 24 986 человек,

С начала вакцинальной кампании привито 14 386 387 человек, из них получили первую дозу – 14 386 385 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 986 872 человека, получили дополнительную дозу – 92 человека.

В общей сложности проведено 27 373 349 прививок.

Третья доза

За последние сутки никто не получил третью дозу вакцины.

Ее должны получать люди:

с ВИЧ;

онкологией;

после трансплантации органов;

те, кто проходит иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию;

пациенты с рядом других иммунодефицитных состояний.

Министерство здравоохранения может принять решение об обязательной третьей дозе вакцины от COVID-19 в январе. Об этом в сказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Финальное решение будет принято примерно в январе. Тогда будет решение о продлении или не продлении срока действия сертификата (о вакцинации. – Ред.). Окончательно будут и рекомендации Европейского Союза, и ВОЗ", — рассказал Кузин.

Отличие от бустерной дозы

Третью дополнительную дозу вводят через 28 дней после второй дозы. А бустерную – через шесть месяцев. Оптимально привиться третьей дозой не позднее чем через три месяца после вакцинации.

Карантинные зоны

Красная

Волынская,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская,

Черкасская,

Черниговская.

Желтая

г. Киев,

Днепропетровская,

Ивано-Франковская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Полтавская,

Ровенская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская,

Черновицкая,

Донецкая,

Винницкая,

Хмельницкая,

Закарпатская,

Одесская.

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