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"Омикрон" уже в Украине, но заболеваемость падает: все о COVID-ситуации в стране

Юлия Гаврилюк
20 декабря, 09:04
За все время пандемии коронавируса в Украине умерло 93 262 человека, а заболело – 3 610 687 человек

С начала вакцинальной кампании от коронавируса привито 14 386 387 человек / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине уменьшилась заболеваемость на коронавирус, но также появился новый опасный штамм "Омикрон".

Подробнее о COVID-ситуации в нашей стране – читайте далее в материале "Сегодня".

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Статистика коронавируса

За19 декабря в Украине зафиксировано 2536 новых подтвержденных случаев COVID-19 (заболело детей – 250, медработников – 26).

За прошлые сутки госпитализировали 1241 человека, а летальных случаев – 157. Кроме этого, 6690 человек выздоровели.

За все время пандемии в Украине умерли 93 262 человека. Всего проведено 16 503 941 ПЦР-тестирование.

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Количество зараженных в регионах за сутки

  • г. Киев – 497;
  • Винницкая область – 69;
  • Волынская область – 170;
  • Днепропетровская область – 50;
  • Донецкая область – 121;
  • Житомирская область – 123;
  • Закарпатская область – 65;
  • Запорожская область – 110;
  • Ивано-Франковская область – 101;
  • Киевская область – 121;
  • Кировоградская область – 74;
  • Луганская область – 6;
  • Львовская область – 124;
  • Николаевская область – 89;
  • Одесская область – 63;
  • Полтавская область – 56;
  • Ровенская область – 51;
  • Сумская область – 47;
  • Тернопольская область – 98;
  • Харьковская область – 133;
  • Херсонская область – 0;
  • Хмельницкая область – 77;
  • Черкасская область – 132;
  • Черновицкая область – 78;
  • Черниговская область – 81.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Новый штамм

Утром 18 декабря стало известно, что новый опасный штамм коронавируса "Омикрон" уже попал в нашу страну.

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Как сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, случай обнаружили ночью в Центре общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования.

"Человек, который оказался инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где имел контакт с больными COVID-19. Пациент продолжает находиться на лечении", – написал в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Вакцинация населения

За сутки 19 декабря в Украине 36 027 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 11 041 человек, полностью иммунизированы – 24 986 человек,

С начала вакцинальной кампании привито 14 386 387 человек, из них получили первую дозу – 14 386 385 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 986 872 человека, получили дополнительную дозу – 92 человека.

В общей сложности проведено 27 373 349 прививок.

Третья доза

За последние сутки никто не получил третью дозу вакцины.

Ее должны получать люди:

  • с ВИЧ;
  • онкологией;
  • после трансплантации органов;
  • те, кто проходит иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию;
  • пациенты с рядом других иммунодефицитных состояний.

Министерство здравоохранения может принять решение об обязательной третьей дозе вакцины от COVID-19 в январе. Об этом в сказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Финальное решение будет принято примерно в январе. Тогда будет решение о продлении или не продлении срока действия сертификата (о вакцинации. – Ред.). Окончательно будут и рекомендации Европейского Союза, и ВОЗ", — рассказал Кузин.

Отличие от бустерной дозы

Третью дополнительную дозу вводят через 28 дней после второй дозы. А бустерную – через шесть месяцев. Оптимально привиться третьей дозой не позднее чем через три месяца после вакцинации.

Карантинные зоны

Красная

  • Волынская,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Черкасская,
  • Черниговская.

Желтая

  • г. Киев,
  • Днепропетровская,
  • Ивано-Франковская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Черновицкая,
  • Донецкая,
  • Винницкая,
  • Хмельницкая,
  • Закарпатская,
  • Одесская.

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