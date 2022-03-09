Онкоцентр в Киеве продолжает работать в условиях войны: как обратиться за помощью

Пациенты с онкологией могут получить помощь в Киеве. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киевском онкоцентре создана горячая линия для консультаций онкобольных пациентов и их родственников. Кроме того, там в условиях войны России против Украины все еще можно получить помощь.
Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского совета в Facebook.
Киевский онкоцентр продолжает оказывать помощь. Работает отделение химиотерапии для проведения амбулаторной и химиотерапии дневного пребывания на 20 койкомест. А также паллиативное отделение на 20 коек для неизлечимых онкологических больных.
Куда обратиться за помощью
Всего в столице работают 6 паллиативных отделений. Пребывание у них бесплатное. О наличии свободных мест можно узнать по телефону.
Киевская городская клиническая больница №2
- 099 338 50 38
Киевская городская клиническая больница №6
- (044) 497 79 49
Киевская городская клиническая больница №10
- (044) 525 20 90
Киевская городская клиническая больница №18
- (044) 293 24 28; 050 711 89 63
Александровская клиническая больница
- 050 939 89 93
Киевский городской клинический онкологический центр
- 067 703 60 70.
Подробную информацию можно получить ежедневно на горячей линии с 10:00 до 13:00: (044) 365 07 62
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