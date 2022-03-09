Онкоцентр у Києві продовжує працювати в умовах війни: як звернутися за допомогою

Пацієнти з онкологією можуть отримати допомогу в Києві. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Київському онкоцентрі створено гарячу лінію для консультацій онкохворих пацієнтів та їх родичів. Крім того, там в умовах війни Росії проти України все ще можна отримати допомогу.
Про це повідомила пресслужба Київської міської ради в Facebook.
Київський онкоцентр продовжує надавати допомогу. Працює відділення хіміотерапії для проведення амбулаторної та хіміотерапії денного перебування на 20 ліжкомісць. А також паліативне відділення на 20 ліжок для невиліковних онкологічних хворих.
Куди звернутися за допомогою
Загалом у столиці працюють 6 паліативних відділень. Перебування у них безкоштовне. Про наявність вільних місць можна дізнатися за телефонами.
Київська міська клінічна лікарня №2
- 099 338 50 38
Київська міська клінічна лікарня №6
- (044) 497 79 49
Київська міська клінічна лікарня №10
- (044) 525 20 90
Київська міська клінічна лікарня №18
- (044) 293 24 28; 050 711 89 63
Олександрівська клінічна лікарня
- 050 939 89 93
Київський міський клінічний онкологічний центр
- 067 703 60 70.
Детальну інформацію можна отримати щоденно на гарячій лінії з 10:00 до 13:00: (044) 365 07 62
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