Оружие должно замолчать сейчас – ООН требует от России прекратить войну в Украине

Коллаж "Сегодня"

Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России прекратить применение силы в Украине и вывести свои войска с чужого государства.

За проголосовало 141 государство. Такой результат был встречен аплодисментами.

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Против было пять вместе с Россией. В ее "антиукраинскую коалицию" вошли Беларусь, Сирия, КНДР и Эритрея.

Воздержались 35, среди которых Китай, Индия, ЮАР, Казахстан, Пакистан, Иран, Ирак, Куба, ЦАР.

Об этом сообщает CNN.

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Резолюция

В резолюции сказано, что "также требуют, чтобы Российская Федерация немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

После голосования Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высоко оценил резолюцию.

"Послание Генеральной Ассамблеи громко и ясно: немедленно прекратить боевые действия в Украине. Оружие должно замолчать сейчас. Откройте дверь для диалога и дипломатии сейчас. Территориальная целостность и суверенитет Украины должны уважаться в соответствии с Уставом ООН", – заявил генсек ООН.

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"Мы не можем терять ни минуты. Жестокие последствия конфликта очевидны. Но как бы ни была плоха ситуация для людей в Украине прямо сейчас, она грозит стать намного, намного хуже. Часы тикают. Это бомба замедленного действия", – добавил он.

Обстановка