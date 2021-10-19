Оранжевая зона в Украине снова увеличилась: список областей

Локдаун в Украине все ближе. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине снова расширилась оранжевая зона карантина. Теперь ей соответствуют 14 областей и Киев.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Кто соответствует оранжевой зоне карантина?
- Киев
- Волынская область
- Житомирская область
- Ивано-Франковская область
- Тернопольская область
- Луганская область
- Львовская область
- Николаевская область
- Сумская область
- Харьковская область
- Хмельницкая область
- Черкасская область
- Черновицкая область
- Черниговская область
- Ровенская область
Какие регионы в красной зоне?
В красной зоне карантина находятся 5 областей:
- Днепропетровская
- Донецкая
- Запорожская
- Одесская
- Херсонская
Какие области Украины до сих пор в желтой зоне?
- Винницкая
- Кировоградская
- Закарпатская
- Полтавская
- Киевская
Какая ситуация с коронавирусом в Украине на сегодняшний день?
В Украине за последние сутки обнаружили 15 579 новых случая инфицирования коронавирусом.
Всего инфекцию подтвердили у 2 660 273 человек. За минувшие сутки от COVID-19 умерло 538 жителей Украины (всего – 61 348 ). Вылечить удалось 2 337 194 инфицированных (7 776 – за последние сутки).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1418), Харьковской (1412), Днепропетровской (1203), Запорожской (1019) и Львовской (959) областях.
Когда в Украине будет пик COVID-19?
Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.
На сегодняшний день заполненность COVID-кроватей составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.
Ранее мы писали:
- Киев и 13 областей уже соответствуют оранжевой зоне. В красной зоне — 5 регионов.
- В Минздраве объяснили, что делать учителям, которым нельзя вакцинироваться.
В Черниговской области школьник умер от COVID-19.