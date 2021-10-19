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Оранжевая зона в Украине снова увеличилась: список областей

София Ковнир
19 октября, 11:03
Минздрав опубликовал свежие данные. В красной зоне остаются 5 регионов

Локдаун в Украине все ближе. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине снова расширилась оранжевая зона карантина. Теперь ей соответствуют 14 областей и Киев.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

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Кто соответствует оранжевой зоне карантина?

  • Киев
  • Волынская область
  • Житомирская область
  • Ивано-Франковская область
  • Тернопольская область
  • Луганская область
  • Львовская область
  • Николаевская область
  • Сумская область
  • Харьковская область
  • Хмельницкая область
  • Черкасская область
  • Черновицкая область
  • Черниговская область
  • Ровенская область

Какие регионы в красной зоне?

В красной зоне карантина находятся 5 областей:

  • Днепропетровская
  • Донецкая
  • Запорожская
  • Одесская
  • Херсонская

Какие области Украины до сих пор в желтой зоне?

  • Винницкая
  • Кировоградская
  • Закарпатская
  • Полтавская
  • Киевская

Красных зон в Украине будет становиться больше. / Фото: Коллаж: Сегодня

Какая ситуация с коронавирусом в Украине на сегодняшний день?

В Украине за последние сутки обнаружили 15 579 новых случая инфицирования коронавирусом.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 660 273 человек. За минувшие сутки от COVID-19 умерло 538 жителей Украины (всего – 61 348 ). Вылечить удалось 2 337 194 инфицированных (7 776 – за последние сутки).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1418), Харьковской (1412), Днепропетровской (1203), Запорожской (1019) и Львовской (959) областях.

Когда в Украине будет пик COVID-19?

Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.

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На сегодняшний день заполненность COVID-кроватей составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.

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