Остаемся дома? Чего ждать от погоды на выходные – прогноз синоптиков

Погода в Украине на выходных / Коллаж "Сегодня"
На этих выходных в Украине синоптики прогнозируют пасмурную погоду, мокрый снег и похолодания.
Об этом идется в материале сайта "Сегодня".
Чего стоит ожидать?
В стране восточные области почти не увидят даже дождей. Особенно под конец декабря. Синоптики обещают там пасмурную и сухую погоду. Такая она будет с 12-15 декабря и продержится до самого Нового года.
Остальные регионы должны ждать осадков и похолодания.
Какая температура воздуха будет на выходных
Завтра, 11 декабря, на западе столбики термометров будут колебаться днем от 0 до +7 градусов. На востоке стоит ожидать 3-10 градусов выше нуля.
В северных регионах — 5-8 градусов. Теплее всего будет на юге Украины. Там синоптики обещают 10-15 градусов тепла.
Осадки будут в:
- Хмельницком
- Кропивницком
- Чернигове
- Сумах
- Черкассах
- Киеве
- Николаеве
- Одессе
- Херсоне
В воскресенье, 12 декабря, на западе столбики термометров будут колебаться днем от -1 до +7 градусов. На востоке стоит ожидать 1-6 градусов выше нуля.
В северных регионах — 2-5 градусов. На юге Украины от 7-14 градусов тепла.
Осадки будут в:
- Луцке
- Ровном
- Львове
- Ужгороде
- Ивано-Франковске
- Хмельницком
- Черновцах
- Виннице
- Житомире
- Тернополе
- Одессе
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