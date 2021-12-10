Залишаємося вдома? Чого чекати від погоди на вихідні – прогноз синоптиків

Погода в Україні на вихідні / Колаж "Сьогодні"
Цими вихідними в Україні синоптики прогнозуютьпохмура погоду, мокрий сніг та похолодання.
Про це йдеться у матеріал сайту "Сьогодні".
Чого варто очікувати?
У країні східні області майже не побачать навіть дощів. Особливо під кінець грудня. Синоптики обіцяють там похмуру та суху погоду. Така вона буде з 12-15 грудня і протримається до Нового року.
Інші регіони повинні чекати опадів та похолодання.
Яка температура повітря буде на вихідних
Завтра, 11 грудня, на заході стовпчики термометрів коливатимуться вдень від 0 до +7 градусів. На сході варто очікувати 3-10 градусів вище за нуль.
У північних регіонах – 5-8 градусів. Найтепліше буде на півдні України . Там синоптики обіцяють 10-15 градусів тепла.
Опади будуть у:
- Хмельницькому
- Кропивницькому
- Чернігові
- Сумах
- Черкасах
- Києві
- Миколаєві
- Одесі
- Херсоні
У неділю, 12 грудня, на заході стовпчики термометрів коливатимуться вдень від -1 до +7 градусів. На сході варто очікувати 1-6 градусів вище за нуль.
У північних регіонах – 2-5 градусів. На півдні України від 7-14 градусів тепла.
Опади будуть у:
- Луцьку
- Рівному
- Львові
- Ужгороді
- Івано-Франківську
- Хмельницькому
- Чернівцях
- Вінниці
- Житомирі
- Тернополі
- Одесі
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