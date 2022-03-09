Осужденный "Моджахед" из "Торнадо" вернулся в бой и бьет оккупантов – видео

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Недавно вышел на волю боец роты "Торнадо" с позывным "Моджахед", которого в 2015 году судили за нарушение законов войны.

Об этом сообщает 24 канал.

Реклама

Кто такой "Моджахед"

Как отмечается, настоящее имя "Моджахеда" – Даниэль Лящук. Ранее утверждалось, что он является гражданином Беларуси и "одним из самых опасных и жестоких из всех подозреваемых бойцов роты "Торнадо".

При этом сейчас Даниэль борется с оккупантами.

Видео Даниэля

В сети появилось видео, где "Моджахед" обращается к российским оккупантам:

Реклама

"Путин пришел "освобождать" украинскую землю, да? Это последствия "русского мира" (показывает в сторону на разрушенные здания – ред.). А те, кто ждал этого, уже давным-давно сбежали из этой страны. И нам приходится теперь "чистить" эту страну от этих мразей и оккупантов".

Напомним, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что несколько сотен бойцов, находившихся под стражей, после помилования защищают Украину с оружием от российских оккупантов. По его словам, речь идёт о нескольких сотнях лиц.

Читайте также: