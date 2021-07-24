Освобождение украинцев в Грузии и перенос встречи Зеленского с Байденом – политические итоги недели

Украинский президент раскритиковал Европейский Союз, а США и ФРГ близки к урегулированию разногласий по поводу "Северного потока – 2"

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена переносится, а США и ФРГ в ближайшие дни намерены объявить о заключении соглашения по "Северному потоку – 2".

Сайт "Сегодня" собрал главные политические события уходящей недели.

Освобождение украинцев в Грузии

Президент Владимир Зеленский заявил об освобождении двух украинских яхтсменов, которых удерживали в Грузии несколько месяцев.

Пограничники в ноябре 2020 года задержали яхту, которая направлялась в Турцию вдоль берегов Грузии. На борту находились граждане Украины Владимир Дяченко и Юрий Хомич. Владельцем яхты оказался гражданин Грузии Михаил Батурин, который ранее работал в охране Саакашвили. Моряков обвинили в незаконном пересечении границы и отправили под арест.

Зеленский резко обратился к ЕС

Президент раскритиковал Европейский Союз за отсутствие конкретики в отношении Украины.

Он отметил, что военная российская агрессия и ее гибридные атаки направлены на то, чтобы существенно тормозить движение Украины в Евросоюз. Поэтому президент призвал европейцев пойти Украине навстречу и поддержать ее стремления.

Соглашение США и ФРГ по "Северному потоку – 2"

Соединенные Штаты и Германия близки к урегулированию разногласий по поводу российского газопровода "Северный поток – 2" и в ближайшие дни намерены объявить о заключении соответствующего соглашения.

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США и Германия обнародовали заявление с некоторыми деталями соглашения о "Северном потоке – 2". Они обещают сохранить транзит через Украину после 2024 года, поддерживать ее энергетическую безопасность и реагировать, если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия.

Традиционные союзники Украины в вопросе блокировки работы газопровода "Северный поток – 2" Эстония и Литва резко высказались относительно запуска российского трубопровода и соглашения по этому поводу, которое заключили накануне США и Германия.

Зеленский встретится с Байденом, но не в июле

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом этим летом, но вряд ли переговоры состоятся в июле. Об этом заявил временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

По его словам, во время телефонной беседы с Зеленским Байден предложил, чтобы встреча прошла в июле или позже летом. Однако из-за плотного графика президента США встреча, скорее всего, состоится в августе.

Первые требования РФ к Украине отклонены судом в Страсбурге

Европейский суд по правам человека отклонил запрос правительства России о применении временных мер в рамках межгосударственной жалобы "РФ против Украины". РФ, в частности, просила, чтобы Суд обязал Украину прекратить "дискриминацию" русскоязычного населения, безотлагательно приостановить действие норм законодательства по языку образования, а также хотели восстановления вещания российских медиа и доступ к заблокированным сайтам

Это первая в истории России межгосударственная жалоба, поданная властями в ЕСПЧ. Она касается событий, последовавших за "насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".