Отставка главнокомандующего ВСУ, украинский рекорд на Олимпиаде и крестный ход в Киеве – главные новости СЕГОДНЯ

Фото: коллаж "Сегодня"
Во вторник, 27 июля, президент Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, украинец установил рекорд на Олимпиаде в Токио, а в Киеве прошел крестный ход.
"Сегодня" собрали главные новости дня.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак уходит в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.
Новым главнокомандующим Зеленский назначил Валерия Залужного – командующего оперативного командования "Север". Хомчак займет должность первого заместителя секретаря СНБО – он заменит на ней Михаила Коваля.
Вместо Руслана Хомчака Зеленский назначил Валерия Залужного. Коллаж: "Сегодня"
Украинец Романчук установил рекорд на Олимпиаде в Токио
Украинский пловец Михаил Романчук стал победителем предварительного заплыва на 800 метров вольным стилем на Олимпиаде-2020 в Токио. Спортсмен при этом установил новый олимпийский рекорд и рекорд Украины.
Романчук и еще один украинец Сергей Фролов принимали участие в четвертом заплыве из пяти. Михаил стал победителем заплыва, преодолев дистанцию за 7:41.28, а Сергей стал четвертым, отстав от лидера на 6.39.
Михаил Романчук установил Олимпийский рекорд / Фото: Getty Images
350 тысяч участников и пробки – в Киеве прошел крестный ход
В столице в день Крещения Киевской Руси верующие провели крестный ход. По подсчетам Украинской православной церкви на мероприятие собрались более 350 тысяч верующих.
Ход прошел без провокаций. Нескольким людям понадобилась помощь медиков из-за высокой температуры на улице.
Тысячи людей прибыли в Киев на крестный ход. Коллаж "Сегодня"
Нардепу Брагару отменили протокол за "пьяное вождение"
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар официально оправдан – протокол о его задержании в якобы нетрезвом состоянии за рулем отменен. Причиной для такого решения стал результат экспертизы, показавший отсутствие алкоголя и наркотических веществ в крови депутата.
По данному факту правоохранители завершили внутреннее расследование. По итогам служебной проверки, полицейские уже понесли наказание за свои действия в отношении народного депутата (нарушили инструкцию и не включили во время остановки нагрудные камеры).
Полицейских наказали за остановку Брагара. Коллаж "Сегодня"
Чистка кадров в СБУ – зачем Зеленский провел массовые увольнения в спецслужбе
Президент Владимир Зеленский уволил трех заместителей главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, начальника одного департамента и главу СБУ в Черновицкой области. Сайт "Сегодня" выяснил, чем провинились силовики и почему в спецслужбе началась большая чистка кадров.
Президент недоволен темпами борьбы с контрабандой. Фото: коллаж "Сегодня"
Отметим, еще 23 июля в Офисе президента Украины опровергали слухи об увольнении генерала-майора Баранецкого.
Мы также писали, что Зеленский назначил нового детского омбудсмена вместо Николая Кулебы.
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