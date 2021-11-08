Отстранения от работы и "красные" регионы. Рассказываем все о ситуации с коронавирусом в Украине

В Украине ужесточили карантин / Фото: Коллаж: Сегодня

Одну дозу вакцины получили почти 32% взрослого населения Украины, то есть почти каждый третий, а завершили курс прививок около 22,5%. Без прививки уже не пускают на работу сотрудников.

Сайт "Сегодня" собрал все подробности о ситуации с коронавирусом в Украине.

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Отстранения от работы

Отстраненным от работы не будут платить зарплату. Также они не смогут получить больничные. При этом увольнять не будут.

Вернуться на работу можно будет только после того, как человек вакцинируется хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса. Либо же необходима справка с противопоказаниями к вакцинации.

Без прививки уже сегодня не пустят на работу сотрудников:

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центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

педагогов, учителей, воспитателей, а также других сотрудников вузов, техникумов, училищ, школ и детсадов.

Зарплата только вакцинированным

В Одессе неделю назад на одном из предприятий заявили, что не всем сотрудникам будут выплачивать заработную плату. Деньги получат только те, у кого есть сертификат о вакцинации против COVID-19.

Работникам одного из предприятий отправили сообщения с предупреждением о том, что заработная плата будет выплачиваться только при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19. Кроме того, уточнили, что по этой же причине авансы на карты в первые числа ноября перечислять не будут.

Коронавирус в Украине

За 7 ноября в Украине зафиксировано 13 068 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 790, медработников – 145).

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Также за прошлые сутки госпитализировали 3532 человека, летальных случаев – 473. За сутки выздоровели 8200 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 088 501 человек;

выздоровели – 2 520 956 человек;

летальных исходов – 72 557.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1558), Харьковской (1179), Днепропетровской (1032), Львовской (827) и Николаевской (812) областях.

Вакцинация

За неделю с 18 по 24 октября в Украине сделали 1,5 млн прививок, а с 25 по 31 октября – 1,7 млн. В среднем за день медики делают по 250 тысяч уколов, и это не предел. В KSE прогнозируют, что в ближайшие недели спрос на вакцинацию может удвоиться.

Больше всего прививок делают в столице: около 55% взрослого населения Киева уже вакцинированы хотя бы одной дозой биопрепарата. Меньше всего в Закарпатской и Волынской областях.

Сейчас первую прививку сделали 11,4 млн украинцев, полный курс прошли почти 8 млн граждан. В последние недели темпы и охват вакцинацией стремительно растут.

Сколько людей вакцинировались за последние сутки

За сутки 7 ноября в Украине 85 083 человека вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 51 603 человека, полностью иммунизированы – 33 480 человек.

За последние сутки работали:

585 мобильных бригад по иммунизации;

1822 пункта прививки;

427 центров вакцинации населения.

Красная зона карантина расширилась

Минздрав обновил карантинные зоны. Красных регионов уже 17, а желтая зона самая маленькая.

Красная зона

В этой зоне находятся 17 регионов:

Киев, Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская., Волынская.

Оранжевая зона

В этой зоне находятся 5 регионов:

Винницкая, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая.

Желтая зона

В этой зоне только три области:

Кировоградская, Закарпатская, Тернопольская.

Разъяснения по проверке COVID-документов

В некоторых областях Украины, где ужесточили карантинные ограничения, начались проверки ковид-документов. В транспорт, заведения общественного питания и другие общественные места не пускают без сертификатов о вакцинации или негативных ПЦР-тестов.

Почему проверяет полиция?

На правоохранителей в пределах полномочий возложена обязанность предупреждения распространения инфекции – то есть проверки документов людей, которые могут быть носителями COVID-19.

Согласно ч. 1 ст. 11 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" организация и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в пределах, установленных законом, возлагаются на:

органы исполнительной власти;

органы местного самоуправления;

органы государственной санитарно-эпидемиологической службы;

учреждения здравоохранения;

предприятия;

учреждения и организации независимо от форм собственности, а также граждан.

Таким образом, обязанности по проверке COVID-документации государством возложены на Национальную полицию Украины.

Полиция напоминает, что они – центральный орган исполнительной власти, который служит обществу путем обеспечения охраны прав и свобод человека, противодействия преступности, поддержания публичной безопасности и порядка.

Проверку COVID-сертификатов осуществляют и другие службы, прежде всего служба Министерства здравоохранения и Госпродпотребслужба.

Где именно нужны COVID-документы?

Действующие карантинные нормы предусматривают, что на красном уровне эпидбезопасности могут работать только те общественные учреждения, где 100% персонала и посетителей вакцинированы или имеют отрицательный тест на COVID-19.

То есть в указанных заведениях уже говорится о возможности проверки документа о прививках или отрицательном тесте на COVID-19.

Человек имеет право на тайну о состоянии своего здоровья

Согласно статье 39-1 Закона Украины "Основы законодательства Украины о здравоохранении" пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, а также о сведениях, полученных при его медицинском обследовании.

Медицинская тайна содержит обращение к врачу или диагноз, но в документах о вакцинации этих сведений нет. Таким образом, правоохранители при проверках соблюдения карантинных правил могут потребовать у граждан предъявить COVID-сертификат, не нарушая при этом закон.

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