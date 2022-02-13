Перекрытие неба. Мининфраструктуры уже два часа ведет переговоры с перевозчиками

В Мининфраструктуры обсуждают закрытие воздушного пространства страны / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские власти сейчас обсуждают закрытие воздушного пространства в Украине. Мининфраструктуры практически два часа ведет переговоры с украинскими авиаперевозчиками.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

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Депутат отметил, что совещание началось еще в 11:00.

Что известно о возможном перекрытии неба?