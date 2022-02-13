Перекриття неба. Мінінфраструктури вже дві години веде переговори із перевізниками

У Мінінфраструктури обговорюють закриття повітряного простору країни / Фото: Колаж: Сьогодні
Українська влада зараз обговорює закриття повітряного простору в Україні. Мінінфраструктури майже дві години веде переговори з українськими авіаперевізниками.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
Депутат зазначив, що нарада розпочалася ще об 11:00.
Що відомо про можливе перекриття неба?
- Депутат від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко раніше заявив, що з 16.00 14 лютого можуть призупинити повітряний рух над Україною. Авіакомпанії, які перебувають у лізингу, вже забороняють своїм бортам залітати у повітряний простір України.
- Гончаренко зазначив, що компанія KLM вже скасувала свої рейси, Sky Up вже садить літак із Фуншалу в Кишиневі, також з'явиться заборона від Air France.
- При цьому у Міжнародному аеропорту "Бориспіль" заявили, що станом на ранок 13 лютого у них немає інформації про те, чи припинить свою дію страхове покриття для повітряних суден в Україні та над Україною.