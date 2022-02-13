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Перекриття неба. Мінінфраструктури вже дві години веде переговори із перевізниками

Тетяна Очеретяна
13 лютого, 12:48
Можливе призупинення повітряного руху над Україною виявилося не чутками – українська влада обговорює це питання з представниками авіакомпаній

У Мінінфраструктури обговорюють закриття повітряного простору країни / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська влада зараз обговорює закриття повітряного простору в Україні. Мінінфраструктури майже дві години веде переговори з українськими авіаперевізниками.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

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Депутат зазначив, що нарада розпочалася ще об 11:00.

Що відомо про можливе перекриття неба?