Авіакомпанії скасовують рейси до України? Що насправді сталося з рейсом SkyUp із Португалії

Літак Фуншал-Київ приземлився у Кишиневі й пасажири досі залишаються там

Власник літака заборонив компанії відвідувати авіапростір України вже в момент, коли цей рейс розпочався / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кишиневі приземлився літак SkyUp, який мав сісти у Києві. Пасажири на невизначений час залишаються там.

Про це у коментарі "Сьогодні" сказали у кол-центрі Міжнародного аеропорту Кишинева.

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Нам підтвердили, що літак Фуншал-Київ приземлився у Кишиневі й пасажири на невизначений час залишаються там.

"Пасажири знаходяться тут, як буде далі – такої інформації нам поки що не передавали", – повідомили у кол-центрі.

При цьому співробітники аеропорту не підтвердили, але й не спростували неофіційну інформацію про те, що приземлення літака сталося нібито через можливе швидке припинення страхового покриття повітряних суден в Україні та над Україною.

"Чи повезуть їх автобусами в Україну – чекаємо на це відомостей", – повідомили нам у кол-центрі аеропорту.

Що сталося?

Власник літака заборонив компанії відвідувати авіапростір України вже в момент, коли цей рейс розпочався.

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Через вимоги власника повітряного судна літак авіакомпанії SkyUp з бортовим номером UR-SQO, що виконував рейс PQ0902 за маршрутом Фуншал (Мадейра, Португалія) — Бориспіль (Україна), був змушений здійснити посадку в Кишиневі (Республіка Молдова)", – розповіли в SkyUp.

Авіакомпанія SkyUp зуміла домовитися про посадку в найближчому до території України аеропорту – у Кишиневі – та організувати трансфер для 175 пасажирів до Києва.

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