Переменная облачность, однако без осадков: прогноз погоды на 14 октября

В этот день осадков в Украине не прогнозируют/Коллаж: Сегодня
В четверг, 14 октября, в Украине ожидается прохладная погода, однако без существенных осадков. В то же время в Карпатах уже успел выпасть первый снег.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Днем в Украине ожидается переменная облачность. Ветер по всей территории страны — 7-12 м/с.
На западе прогнозируют 8-11 градусов тепла. На востоке столбики термометров будут достигать +11-15 градусов. В северных регионах — 9-13 градусов тепла. На юге стоит ожидать +13-17 градусов.
В Киеве осадков не прогнозируют. Температура составит 10-12 градусов тепла.
Юг Украины превратится в пустыню?
В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.
Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.
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