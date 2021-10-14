Переменная облачность, однако без осадков: прогноз погоды на 14 октября

В этот день осадков в Украине не прогнозируют/Коллаж: Сегодня

В четверг, 14 октября, в Украине ожидается прохладная погода, однако без существенных осадков. В то же время в Карпатах уже успел выпасть первый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Днем в Украине ожидается переменная облачность. Ветер по всей территории страны — 7-12 м/с.

На западе прогнозируют 8-11 градусов тепла. На востоке столбики термометров будут достигать +11-15 градусов. В северных регионах — 9-13 градусов тепла. На юге стоит ожидать +13-17 градусов.

В Киеве осадков не прогнозируют. Температура составит 10-12 градусов тепла.

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Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.

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