Мінлива хмарність, однак без опадів: прогноз погоди на 14 жовтня

Цього дня опадів в Україні не прогнозують/Колаж: Сьогодні
У четвер, 14 жовтня, в Україні очікується прохолодна погода, проте без істотних опадів. Водночас у Карпатах вже встиг випасти перший сніг.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вдень в Україні очікується мінлива хмарність. Вітер по всій території країни — 7-12 м/с.
На заході прогнозують 8-11 градусів тепла. На сході стовпчики термометрів сягатимуть +11-15 градусів. У північних регіонах — 9-13 градусів тепла. На півдні варто очікувати +13-17 градусів.
У Києві опадів не прогнозують. Температура становитиме 10-12 градусів тепла.
Південь України перетвориться на пустелю?
У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. В країні стане менше родючого українського чорнозему.
Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.
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